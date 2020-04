Vírus skrátil posledné rozlúčky

Zúčastniť sa pohrebov môže len obmedzený počet ľudí, obrady sú na cintorínoch výlučne pri hrobovej jame. Nové pravidlá platia aj pre pohrebné služby.

3. apr 2020 o 5:15 Andrej Luprich

TRENČÍN. Mimoriadna situácia a šírenie koronavírusu ovplyvňujú aj posledné rozlúčky s najbližšími.

Zúčastniť sa ich po novom môže len obmedzený počet ľudí, nové pravidlá platia aj pre pohrebné služby.

Obrady sú na cintorínoch výlučne pri hrobovej jame, domy smútku sú zatvorené.

Prísne opatrenia ovplyvnili aj poslednú rozlúčku v rodine pani Zuzany. Hovorí, že všetko prebehlo dôstojne, ale veľmi rýchlo.

Zmeny aj pri parte

„Keď sme dozvedeli o úmrtí, išli sme do nemocnice, kde sme si museli prevziať papiere. Aj vzhľadom na opatrenia, ktoré tam aktuálne sú, nám ich vydali vcelku rýchlo.

Odtiaľ sme išli na mestský úrad, ktorý funguje v skrátených hodinách. Museli sme čakať vonku, bolo tam viac ľudí, vybavili sme na matrike úmrtný list a išli do pohrebnej služby,“ opisuje smutné udalosti posledných dní.

Menšie prekvapenie ich čakalo pri objednávke smútočného oznámenia.

„Chceli sme mať v meste vyvesené parte, ale pani nám povedala, že teraz sa parte nevyvesuje. Napokon ho však vyvesila s tým, že nebude sa tam písať dátum a čas pohrebu, pretože je počet účastníkov pohrebu obmedzený na desať,“ povedala pani Zuzana.

Samotný pohreb sa uskutočnil o dva dni na mestskom cintoríne na Juhu. Aj ten podľa Zuzany prebehol veľmi rýchlo.

„Nemali sme rozlúčku v dome smútku, ale iba vonku pri hrobe. Zúčastnilo sa ho len niekoľko najbližších rodinných príslušníkov. Obrad bol civilný, všetci sme museli mať rúška, aj pani, ktorá mala reč a zamestnanci pohrebnej služby,“ povedala Zuzana.

Celý obrad netrval ani desať minúť.

„Nebolo to asi také dôstojné, ako by to malo byť, tak ako to prebieha zvyčajne. Bolo to celé zrýchlené, ale tak asi v rámci aktuálnych možností,“ dodala.

Úrad funguje v obmedzenom režime

Obmedzenia v počte účastníkov pohrebu potvrdilo mesto, toto opatrenie schválil krízový štáb. „Na obrade môže byť len najbližšia rodina, samozrejme, s rúškami,“ povedala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová.

Mestský úrad už niekoľko dní funguje v obmedzenom režime.

„Úmrtný list však patrí medzi neodkladné záležitosti. Odporúčame telefonicky kontaktovať matrikárku, ktorá usmerní pozostalých.

Pri vstupe na mestský úrad z Mierového námestia je elektronický vrátnik a po dohode s matrikárkou mu tá úmrtný list vydá,“ uzavrela Ságová.

Pohreby sú krátke, chýbajú speváci

Obmedzenie vnímajú aj kňazi. Farár farnosti Juh Miroslav Kukla hovorí, že pri obradoch chýbajú najmä speváci a miništranti.

„Môže tam byť len kňaz a najbližší príbuzní. Pohreb sa vysluhuje normálne podľa liturgických smerníc, no tým, že sa vynechávajú spevy, pretože ich nemá kto spievať, trvá to kratšie. Všetko je v úspornom režime,“ povedal kňaz.

V niektorých farnostiach najmä na vidieku bývajú súčasťou pohrebov aj omše. Vo farnosti na sídlisku Juh býva pohrebná omša vždy v stredu.

„Dnes už máme zaplnené stredy až do polovice júna, mali sme dvadsať pohrebov. Teraz sa verejné omše neslúžia, slúžime ich individuálne, kostol je zatvorený. Ľudia, hoci nie sú prítomní fyzicky, sú prítomní duchovne,“ dodal farár .