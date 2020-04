Aby body neboli najväčšou modlou, želá si Erik Laco

Ako ste vnímali predčasné ukončenie v regionálnom futbale?

Všetci sme sa po dlhej zimnej prestávke tešili na začiatok jarnej časti. Vzhľadom na situáciu, ktorá momentálne vládne vo svete ohľadom koronavírusu, bolo najlepšie rozhodnutie ukončiť sezónu, pretože zdravie všetkých je to najdôležitejšie.

Vybrali sme jedenástku sezóny VII. ligy Sever. Kto sa do nej dostal?

Osobne som to očakával, nakoľko nie je možne hrať dedinské súťaže počas týždňa, čo by si aktuálna situácia vyžadovala.

Aká bola jeseň vašimi očami?

Nevyšla nám podľa predstáv. Kvalita kádra Mníchovej Lehoty je dobrá. Nie však taká, že keď nám vypadnú dôležitý hráči, dokážeme ich bez problémov nahradiť. Môžeme si za to v prvom rade sami. Či už v otázke zranení alebo nedisciplinovanosti.

Rešpektujeme všetkých, ktorí pracujú okolo regionálneho futbalu, ale s niektorými rozhodnutiami riadiaceho orgánu sme nesúhlasili. Proti tomu sme však nemohli bojovať.

