Vybrali sme jedenástku sezóny VII. ligy Sever. Kto sa do nej dostal?

TRENČÍN. Po ukončení a anulovaní sezóny v súťažiach riadených Západoslovenským futbalovým zväzom možno očakávať, že v priebehu najbližších dní k podobnému kroku pristúpi aj Oblastný futbalový zväz Trenčín.

V VII. lige Sever sa podarilo odohrať 14 z celkového počtu 27 kôl. Po prvej polovici sezóny mohli nad postupom uvažovať až štyri tímy. Rozostupy medzi prvým a štvrtým mužstvom tabuľky boli minimálne. O holý život sa však nemusel strachovať nikto, pretože zo súťaže sa nedalo vypadnúť, keďže už boli pripravené stanovy na zlúčenie VII. ligy Sever a VIII. ligy Trenčín do jednej súťaže.

Nekorunovaným a iba polovičným šampiónom sa stalo Horné Srnie. Najlepším zakončovateľom bol 17-gólový Jakub Kováč z Trenčianskej Teplej.

