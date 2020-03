FOTO: Zastávky a podchody v Trenčíne vydezinfikujú chlornanom sodným

Dezinfekciu vykonávajú pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov pomocou postrekovačov na verejnú zeleň.

30. mar 2020 o 12:39 Andrej Luprich

TRENČÍN. Mesto začalo v pondelok s plošnou dezinfekciou vybraných verejných priestorov.

33 autobusových zastávok, madlá v podchodoch a podjazdoch, schodiská, výťahy pri hoteli Elizabeth. všetky verejné priestory, kde chodí veľa ľudí, budú dvakrát do týždňa postrekovať dvojpercentným roztokom chlórnanu sodného.

Ten používa mesto pri prevádzke krytej plavárne, ktorá je zatvorená.

„Máme veľa zásob, je to chlór ktorý sa používa na dezinfekciu. Kým budeme mať zásoby, bude sa to robiť, trvať to bude niekoľko týždňov. Dezinfikovať chceme aj prímestské zastávky, na ktorých čakáva veľa ľudí. Uvidíme, aký to bude mať efekt, ale myslíme si, že tak môžeme ochrániť ľudí,“ povedal primátor Trenčína Richard Rybníček.