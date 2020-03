Myjava a Častkovce môžu na tituly zabudnúť. Zdravie je však dôležitejšie

Futbalová sezóna v pôsobnosti Západoslovenského futbalového zväzu je minulosťou. Výsledky tímov sa anulovali. Ako sa na situáciu pozerajú kluby?

29. mar 2020 o 9:36 Martin Jurčo

REGIÓN. Pandémia koronavírusu obmedzila fungovanie bežného života, futbal nevynímajúc. Kluby síce absolvovali kompletnú zimnú prípravu, ale do jarných bojov zasiahli iba minimálne. V ideálnom prípade nastúpili na prvé jarné kolo.

V III. lige sa mimoriadne darilo myjavskému Spartaku, ktorý pod vedením trénera Ladislava Hudeca získal polovičný titul a mužstvo malo ambície potvrdiť ho aj v jarnej časti.

"Samozrejme, že je nám to celé ľúto. Ale musíme to brať tak, ako to je. Spoliehať sa na to, že by sme to v máji, v júni dohrali, bez tréningov by bolo riskantné. Ja to rešpektujem, pretože sú to veci, ktoré aj tak nemôžeme ovplyvniť, Mrzí ma to, že sme mali tento ročník výborne rozbehnutý, mali sme dobrú zimnú prípravu, ale jednoducho príroda je v tomto silnejšia,“ zhodnotil pre klubový web situáciu skúsený kormidelník.

