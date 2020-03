Ohrozený je aj 61. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu v Myjave

Prípravný výbor 61. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu (MFF) Myjava 2020 sa vzhľadom na rozširujúce sa ochorenie COVID-19 zaoberá aj možnosťou, že sa podujatie v tomto roku neuskutoční.

28. mar 2020 o 12:45 TASR

MYJAVA. Informoval o tom oficiálny web podujatia. Programová rada a prípravný výbor sa zaoberajú všetkými možnými scenármi, ktoré v súvislosti s myjavským sviatkom folklóru prichádzajú do úvahy. Konečné stanovisko po zvážení všetkých okolností zverejnia po Veľkej noci. "Prosíme preto o strpenie, pretože v tejto chvíli vieme povedať len to, že festival sa určite nebude môcť uskutočniť v podobe, v akej ho štandardne poznáme," uviedol prípravný výbor.

Myjavský festival patrí medzi tri najväčšie a najvýznamnejšie folklórne festivaly na Slovensku. "Tento sviatok folklóru sa ako jediný na Slovensku môže pochváliť aj statusom CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) International Festival. Počas jubilejného 60. ročníka v roku 2019 na ňom vystúpilo viac ako 1800 účinkujúcich z celého sveta. Predstavili sa na ňom hudobníci, speváci a tanečníci z Bulharska, Českej republiky, Egypta, Mexika, Srí Lanky či Toga," uviedol hovorca mesta Myjava Marek Hrin.