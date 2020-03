Odpad ako bezpečnostné riziko v období koronavírusovej pandémie

Podľa verejne dostupných zdrojov stúpol v Číne po vypuknutí pandémie denný objem vyprodukovaného odpadu zo 40t na 240t čo predstavuje nárast o 600%.

25. mar 2020 o 13:21

„Mestská bratislavská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) eviduje v hlavnom meste od 5. marca 25-percentný nárast odpadu. To spôsobuje, že zberné nádoby sú preplnené a ľudia mnohokrát odpad ukladajú mimo nich. Ukladanie odpadu voľne na stojisku následne znemožňuje odvoz odpadu“ zaznieva priamo z centrály OLO – Odvoz a likvidácia odpadu v Bratislave. Dobrá správa pre nás všetkých je, že podľa všetkého pandémia síce neskončí „zajtra“ a potrvá ešte niekoľko týždňov no dokážeme vírus poraziť. Tá zlá správa je, že aj podľa vedcov z Imperial College príde nová vlna epidémie a jediným riešením do doby vynájdenia vakcíny bude sociálne odlúčenie.

Zodpovedný prístup k odpadom

Podľa verejne dostupných zdrojov stúpol v Číne po vypuknutí pandémie denný objem vyprodukovaného odpadu zo 40t na 240t čo predstavuje nárast o 600%. Výrazne k tomu prispeli jednorazové ochranné pomôcky a prostriedky ako rúška, respirátory, ochranné odevy, rukavice a pod. Osobitou kategóriou je manipulácia s odpadom kontaminovaným vírusom SARS – covid-19.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo štandardné postupy v zdravotníctve pre COVID – 19, osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre pacientov. V odporúčaní pre pacienta nakazeného uvedeným vírusom v domácej liečbe vyplýva nakladať s použitým materiálom (rúška, vreckovky) ako s bežným odpadom, ktorý si nevyžaduje špeciálny postup uskladnenia. Vychádza pritom z najnovších poznatkov, ktoré boli publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) z 3. marca 2020 („Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID -19 virus") neexistujú žiadne dôkazy o prenose vírusu COVID – 19 pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako pri komunálnom odpade.

Koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné vírusy, totiž žije len v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.

Vychádzajúc z týchto skutočností Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča likvidovať použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a v uvedenej súvislosti odporúča upozorniť verejnosť, aby tento druh odpadu nevhadzovala do nádob určených na separáciu odpadu (papier).

Iné štáty EU kde si pandémia vyžiadala už desiatky či stovky obetí pristupuje k tejto téme obozretnejšie a opatrnejšie. Štáty ako Veľká Británia či Taliansko klasifikujú tento odpad ako nebezpečný a vydali pokyny ako nakladať s týmto odpadom, ako dlho ho skladovať, ako ho „baliť“ a zaistiť, aby napr. nevypadával zo smetných košov. (Balenie do min. 2 vriec, zviazanie vriec páskou alebo špagátom, uskladnenie min. 72 hodín a až následné umiestnenie do zberového koša a pod.).

Vertikálny systém zberu odpadu MOLOK ako bezpečné a ekologické riešenie

Jeden zo spôsobov ako si poradiť s vyššie popísaným problémom je využitie vertikálneho spôsobu zberu odpadu, ktoré ponúka fínska spoločnosť Molok. V polopodzemných kontajneroch s objemom až 5 m3 je odpad vplyvom gravitácie stláčaný a zhutňovaný, čím dokáže poňať až 5x viac odpadu než klasické 1100L zberné koše. Chlad zeme udržiava rozvoj baktérií na nízkej úrovni a odpad preto nezapácha. Vysypávanie je mechanizované, nie je potrebné ručné presúvanie nádob, trvá približne 2 minúty, znižuje sa frekvencia vývozov a tým aj požiadavky na personál. Riešenie MOLOK je hygienické, estetické, šetrí priestor, je odolné voči vandalizmu a obsah kontajnerov nie je možné opätovne vyberať.

Polopodzemné kontajnery MOLOK, ponuka pre mestá a samosprávy

Systém MOLOK prináša na slovenský trh spoločnosť REDOX-ENEX s.r.o. Záujem spoločnosti je povýšiť tému nakladania s komunálnym odpadom na vyššiu úroveň a kontajnery MOLOK sú toho garanciou. Aj z tohto dôvodu prichádza aktuálna ponuka pre mestá a samosprávy, kde pri objednávke 9-tich kontajnerov je 10-ty zdarma. Desať kontajnerov znamená 2 stojiská a až 46 m3 objemu pre komunálny odpad a separované zložky. Firma okrem iného ponúka realizáciu na kľuč, čím chce mestá a samosprávy v maximálnej miere odbremeniť a ponechať im priestor na riešenie aktuálnych tém.