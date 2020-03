Život bez novomestského futbalu si neviem predstaviť, tvrdí legendárny Pavol Šupka

Je hrajúcou legendou futbalu v Novom Meste nad Váhom. Pavol Šupka uvažoval, že by kopačky zavesil na klinec. Jeho plány môže zmeniť koronavírus.

25. mar 2020 o 12:51 Martin Jurčo

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Futbalový život sa zastavil aj pre Pavla Šupku. Ešte donedávna sa spolu s Považanom Nové Mesto nad Váhom pripravoval na odvetnú časť III. ligy západ. Ligový ročník sa však s najväčšou pravdepodobnosťou skončí prv, ako sa poriadne rozbehla jarná časť.

„Nie je to príjemné. Trocha sa obávam, či to nebude môj koniec. Zvažoval som koniec kariéry. Možno ho ukončí práve korona. Futbal však momentálne ide bokom. Dôležitejšie je, aby sme boli všetci zdraví,“ začal na úvod Pavol Šupka a pokračoval: „Ak by sa pristúpilo k možnosti nahusteného programu, v našom klube by sme ho zvládli. Máme kvalitný káder.“

Posledné mesiace okrem trénovania a nosenia kapitánskej pásky pribudli na jeho plecia nové povinnosti. Stal sa športovým riaditeľom klubu.

„Futbalové prostredie v Novom Meste mi je dobre známe. Snažím sa mu pomáhať aj mimo ihriska. V prvom rade sa starám o dobrý chod prvého tímu. Čiastočne aj o mládežnícke výbery. Povinností mám teraz skutočne veľa. Už to nie je iba o tom, že odtrénujem, odohrám zápas, osprchujem sa a idem domov,“ doplnil vždy dobre naladený Pavol Šupka.

36-ročný rodák z Brunoviec takmer celú futbalovú kariéru odohral na poste stopéra. S futbalom začínal pod vedením otca v Brunovciach. Neskôr sa ako starší žiak presunul do Považanu Nové Mesto nad Váhom. V 16 rokoch dostal šancu pôsobiť v ligovom doraste vtedajšej liahne na futbalové talenty v Dubnici nad Váhom. V drese prvoligového tímu „strojárov“ nastúpil na dvanásť stretnutí a mal tú česť si zahrať so starším bratom Andrejom.

„Na premiérový duel si pamätám veľmi dobre. V Košiciach sme vyhrali o štyri góly. Myslím, že Andrej sa dvakrát presadil gólovo. Hral som asi do sedemdesiatej minúty. Bol som vekom ešte dorastenec a už som nevládal. Chytali ma kŕče. Rozdiel medzi mládežníckym a mužským futbalom v nasadení bol obrovský,“ zaspomínal si.

Famózny Stanislav Griga