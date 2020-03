Je koniec. A neklamme si, že je to inak.

Futbalovej sezóne na regionálnej úrovni už odzvonil "umieráčik", hoci to ešte oficiálne na príslušných zväzoch nepotvrdili.

24. mar 2020 o 19:28 Martin Jurčo

Pandémia koronavírusu porazila halové športy a reálne už položila na lopatky aj tú futbalovú sezónu. Tisíce futbalistov sa na jarnú časť pripravovalo s očakávaním, že po približne štyroch mesiacoch opätovne nastúpia na odvetné boje.

Podarilo sa to však iba malému množstvu počas prvého oficiálneho termínu 7. a 8. marca. Odvtedy ihriská osireli a návrat na ne podľa aktuálneho vývoja absolútne nehrozí.

Napísali sme

Napísali sme Pre pokojný spánok sa do obývačky Šemrinec presťahovať nemusel Čítajte

Na najvyššej fortunaligovej úrovni ešte aká-taká šanca žije. Podľa slov kompetentných osôb je prvý hrateľný termín začiatok mája.

V regionálnych ligách by to pri čo i len májovom začiatku znamenalo obrovské množstvo „anglických týždňov“ so zápasmi počas pracovných dní. Ak by sa tento model s vypätím všetkých termínových síl dokázal zrealizovať, otázne zostáva, v akom stave by mužstvá na tieto zápasy chodili.

Berme do úvahy, že momentálne sa značná časť obyvateľstva, futbalistov nevynímajúc, nachádza v domácej karanténe.

Ak by sa bežný pracovný život obnovil v máji, chlapi budú v prvom rade potrebovať chodiť do roboty a nie trénovať a hrať zápasy. A už za optimálnych podmienok sa mnohé mužstvá zídu ledva s jedenástimi hráčmi.

Napísali sme

Napísali sme Futbal už beriem inak, no stále chcem víťaziť, hovorí brankár Martin Kopčan Čítajte

Extrémne časové zaťaženie bez predchádzajúceho tréningu by zvyšným statočným privodilo množstvo zranení a zdravotných komplikácií.

A toto je ten optimistický scenár, pretože je pravdepodobné, že život sa do bežných koľají nemusí vrátiť ani začiatkom mája.

Na aktuálnu sezónu teda môžeme zabudnúť. Otázne je, čo bude ďalej. Ak by sa situácia vyriešila do letných mesiacov, sezóna 2020/2021 sa začne. Lenže, v akom zložení? Ekonomická situácia partnerov a sympatizantov futbalových klubov sa výrazne zhorší. Budú ochotní pomáhať futbalu? V akom stave sa budú nachádzať rozpočty obcí, bez ktorých dedinský futbal prakticky nedokáže fungovať?

To sú však už otázky na obdobie o pár mesiacov neskôr. Jedno je isté, letné obdobie malo priniesť výrazné turbulencie aj bez problémov vyplývajúcich z koronavírusu. A teraz to môže byť masaker.

Autor je športový redaktor týždenníkov MY