Pre Trenčanov otvoria dva z troch zberných dvorov

Po jedenástich dňoch dnes opätovne otvorili dva z troch zberných dvorov na území mesta Trenčín.

24. mar 2020 o 11:05 SITA

TRENČÍN. Po jedenástich dňoch dnes opätovne otvorili dva z troch zberných dvorov na území mesta Trenčín. Obyvatelia mesta budú môcť v obmedzenom režime využívať zberný dvor na Soblahovskej ulici a zberný dvor Sever. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.

Zberné dvory v Trenčíne boli uzavreté od 13. marca ako jedno z opatrení proti šíreniu koronavírusu. "Zberný dvor na Soblahovskej ulici a zberný dvor Sever budú otvorené oddnes 24. marca v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00. Otváracie hodiny zberných dvorov sa budú v závislosti od situácie priebežne meniť a predpokladáme, že sa postupne predĺžia. Do areálov zberných dvorov budú môcť ľudia vchádzať po jednom, povinnou výbavou je rúško a rukavice," priblížila pravidlá využívania zberných dvorov hovorkyňa mesta.



Tretí zberný dvor na Zlatovskej ulici zostáva naďalej uzatvorený. "Je to z preventívnych dôvodov, pretože ide o depo spoločnosti Marius Pedersen, v ktorom sa stretávajú všetci zamestnanci a technika zvážajúca odpad," uviedla Ságová.

Tá zároveň vyzýva Trenčanov k minimalizácii odpadu. "Snažme sa tvoriť čo najmenej odpadu a nakupujme len naozaj nevyhnutné veci, aby sme čo najviac predchádzali vzniku odpadu. Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali uväznení vo vlastných domácnostiach, kráti upratovaním. Skúsme však toto jarné upratovanie odložiť na neskôr, aby sa zbytočne v tejto situácii nepreplňovali kontajnery," dodala Ságová.

