Pre pokojný spánok sa do obývačky Šemrinec presťahovať nemusel

Brankárovi AS Trenčín Igorovi Šemrincovi sa zmenil život. Je hrdým otcom syna Petra.

24. mar 2020 o 6:21 Martin Jurčo

TRENČÍN. Nasledoval príklad Samuela Štefánika. Ten sa do roka a do dňa od začiatku vzťahu oženil a stal sa otcom. Igor Šemrinec na to síce potreboval o niečo viac ako 12 mesiacov, no aj on to stihol expresne rýchlo.

„Spoluhráči sa mi smiali, že mám po tridsiatke a nie som ešte ani ženatý. Ja som im však s úsmevom na tvári tvrdil, že všetko má svoj čas,“ začal rozprávanie Igor Šemrinec.

O tom, že ešte v decembri urobil životný prestup a za manželku si vzal hádzanársku trénerku Ivetu, sme vás už informovali.

20. februára nabral život 32-ročného gólmana opäť iný smer. Stal sa hrdým otcom syna Petra, ktorý mal pri narodení 3680 gramov a 51 centimetrov.

„Zažil som zisk dvoch double, ale toto je, bez debaty, oveľa lepší pocit. Ťažko sa to opisuje, treba to zažiť,“ tešil sa čerstvý otec.

Prvorodený syn sa manželke Ivete narodil cisárskym rezom.

„Všetko prebehlo v poriadku. Čakal som vo vedľajšej miestnosti a počúval, kedy po prvý raz započujem Peťkov plač. Vďaka za hladký priebeh pôrodu patrí pánovi primárovi a personálu novorodeneckého a gynekologického oddelenia v Trenčíne. Zmenil sa nám život. Už sa nestaráme iba jeden o druhého, ale aj o ďalšiu osôbku,“ pokračoval s hrdosťou v hlase.