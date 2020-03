Testy na koronavírus začínajú robiť už aj v Trenčíne

Testy na koronavírus už robia v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

23. mar 2020 o 13:09 Andrej Luprich

TRENČIN. Laboratórna diagnostika nového koronavírusu by mohla byť v priebehu tohto týždňa na Slovensku o niečo rýchlejšia.

Po Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici začínajú robiť testy na koronavírus aj na pracovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

V prvej fáze sa zamerajú na vzorky od pacientov z trenčianskeho regiónu, denne by ich mohli vyšetriť približne sto.

Laboratórium bude fungovať 24 hodín denne, pracovať v ňom bude do 20 zamestnancov.

Riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková hovorí, že nové pracovisko vzniklo na ich podnet.

„Rozhodli sme sa využiť momentálne voľné kapacity laboratórnej časti Národného referenčného centra, ktoré sme zriadili minulý rok. Oslovili sme Ministerstvo zdravotníctva, na základe našej požiadavky nám Ministerstvo aj Úrad verejného zdravotníctva vyhoveli, dokonca sme to dostali ako úlohu sa do toho zapojiť,“ skonštatovala Bučková.

V Trenčíne museli doplniť časť laboratórnej techniky, posledné zariadenie a spotrebný materiál prišiel v piatok.

Samotné doplnenie laboratória si podľa šéfky trenčianskej hygieny nevyžadovalo veľké finančné náklady.

„Vyčlenené priestory sme oddelili od ostatnej časti mikrobiologického laboratória, čím sme zabezpečili bezpečnosť a ochranu zamestnancov, ako aj ochranu ostatného vyšetrovaného materiálu,“ povedala Bučková.

Overovanie od pondelka, od stredy 24-hodín denne

Zamestnanci sú podľa nej plní elánu a energie, uplynulý víkend si postupne skúšali metodiku testovania, jedna zamestnankyňa bola osobne v Národnom referenčnom centre v Bratislave na zaučenie.

„V pondelok spúšťame overovanie vzoriek, ktoré máme. Prvé dva dni plánujeme vyšetriť 20 – 30 vzoriek, a po validácií vzoriek pravdepodobne od stredy začneme pracovať 24 hodín denne. Vyšetriť by sme chceli do 100 vzoriek každý deň,“ povedala Bučková.

Riaditeľka odhaduje, že spolu bude v tomto laboratóriu pracovať do 20 ľudí.

„Musíme tomu prispôsobiť chod úradu, stiahnuť niektorých pracovníkov z iných laboratórií a musia byť zaškolení. Tí pracovníci, ktorí momentálne nie sú využití v terénnej práci, budú zodpovední za príjem vzoriek, evidenciu alebo zasielanie, aby klinika nečakala dlho na výsledky,“ dodala riaditeľka.

Testy odhalia aj bezpríznakových prenášačov

Príjem vzoriek a ich vyšetrenie bude v prvej fáze prebiehať podľa požiadaviek pre celý Trenčiansky kraj, podľa kapacity zariadenia však môžu testovať aj vzorky z iného regiónu.

„Vzorku prijmeme k nám do laboratória, zapíšeme žiadanku, neskôr izolujeme vírusovú nukleovú kyselinu. Tá sa následne analyzuje molekulovou metódou pomocou real time PCR,“ hovorí laborantka Lenka Micháliková z trenčianskeho laboratória Národného referenčného centra, ktorá bude so vzorkami pracovať.

Metóda, pomocou ktorej vedia analyzovať prítomnosť vírusu odhalí aj pacienta, ktorý je len nosič, ale nemusí mať priame príznaky ochorenia.

„Vyšetrenie jednej vzorky by malo byť do šiestich hodín, samozrejme, nedá sa k už rozrobenej práci pridávať ďalšia vzorka. Tie, ktoré prídu do rána sa príjmu, zapíšu a tie sa následne budú šesť hodín spracovávať,“ dodala Micháliková.

Rýchlejšie výsledky

Pacienti, ktorí majú príznaky ochorenia na koronavírus by sa podľa ekonomického riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne Mareka Šedíka mohli dozvedieť výsledky testov oveľa skôr.

„Pri odbere vzoriek sa smerom k pacientom nič nemení, stále fungujú krízové linky Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, na ktoré treba pri podozrení volať,“ povedal.

Vzorky, ktoré pacientom v Trenčíne odoberú, ešte zatiaľ posielajú do Bratislavy.

„V rámci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne sa zatiaľ tieto vzorky testujú a porovnávajú sa ich referenčné hodnoty s Bratislavou. Od stredy by malo fungovať už len v Trenčíne,“ dodal Šedík.