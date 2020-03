Hýbte sa, aj keď ste doma, pomôže to psychike, radí kondičný tréner Branislav Lobotka

Kondičný tréner Branislav Lobotka sa trénovaniu ľudí vo fitnescentrách i mimo nich venuje viac ako desať rokov. Vládne nariadenie však fitnes- centrá zatvorilo, Trenčan sa preto rozhodol, že lekcie cvičenia bude poskytovať bezplatne cez sociálne siete. Cvičia s ním ľudia zo Slovenska i Dánska.

23. mar 2020 o 10:04 Erik Stopka

TRENČÍN. Cvičte, udržíte si tým zdravého ducha v zdravom tele, odporúča ľuďom v domácej karanténe kondičný tréner Branislav Lobotka. Bývalý hráč Dukly Trenčín, ktorý musel profesionálnu kariéru ukončiť pre zranenie kolena, sa trénerstvu venuje 12 rokov.

Pred desiatimi rokmi založil organizáciu, ktorá pomáha obyčajným ľuďom vytvárať vhodné kondičné tréningy a športové aktivity ako vo fitnescentre, tak v exteriéri. Keďže nariadenie vlády uzatvorilo aj fitnescentrá, rozhodol sa presunúť tréning online a bezplatne na sociálne siete.

S Trenčanom tak vďaka internetu cvičia ľudia nielen zo Slovenska, ale aj z Holandska, Austrálie alebo Dánska.

Pohyb pomáha psychike

Branislav Lobotka za normálnych okolností trénuje skupinky ľudí štyri až päťkrát denne v jednom z trenčianskych fitnescentier. V lete sa k tréningom pridávajú aj dračie lode. Ako upozornil, ukážky cvikov cez internet nerobí prvýkrát.

Prečítajte si aj Rodičia sa musia o koronavíruse s deťmi rozprávať, nesmú ale vyvolať paniku, hovorí klinický psychológ Čítajte

„Pred dvomi rokmi som robil novoročnú 21-dňovú výzvu, do ktorej sa zapojilo 1500 až 2000 ľudí, čo malo veľký úspech. Tak som začal nad tým viac premýšľať, že by nebolo zlé tréningy robiť aj online, keďže veľa ľudí, ktorí nás poznajú, odišli do iných miest či zahraničia,“ vysvetlil. S tréningami najmä pre tých, ktorých doma uväznil šíriaci sa nový koronavírus, začal uplynulý pondelok.

Obraz a zvuk vysiela naživo. Diváci mu počas cvičenia píšu otázky, na ktoré obratom reaguje.

„Vďaka tomu im môžem dávať rôzne tipy na cvičenie s vlastnou váhou či náradím. Rovnako hovorím o tom, ako daný cvik správne urobiť, sú to v podstate videoinštruktáže. Tie si ľudia môžu pustiť navyše zo záznamu aj poobede či na ďalší deň, čo je obrovská pridaná hodnota,“ podotkol Lobotka s tým, že cvičiacim sa počas víkendu prihovoril aj mentálny tréner Dag Palovič.

Reakcie ľudí sú podľa Trenčana veľmi dobré, do tréningov sa zapájajú počas každodenných ranných tréningov desiatky ľudí, a to nielen zo Slovenska. Ľuďom zatvoreným doma odporúča cvičiť najmä kvôli psychike.

„Pohyb pozitívne vplýva na náš mentálny stav. Ľudská psychika je teraz vo veľkom strese a cvičenie ich prinúti myslieť na niečo iné. Po dobrom výkone sa im vyplavujú endorfíny a pália pri tom aj kalórie, ktoré by inak nespálili,“ tvrdí kondičný tréner.

Pre zdravú myseľ v zdravom tele odporúča ľuďom denne cvičiť intenzívne aspoň desať minút.

Ľudia nesmú zabúdať na vyváženú stravu

Najjednoduchší cvik podľa Branislava Lobotku? Postaviť sa zo stoličky alebo gauča, sadnúť si a znova sa postaviť.

„Spravte to stokrát, zvládne to každý, kto nemá problém s pohybovým aparátom. Aj to je nejaký základný cvik. Doplňte to drepmi až po zem a základ je na svete,“ odporúča. Začiatočníci môžu začať aj s kľukmi o stenu, skrinku či stôl. „V prvom leveli začínam so základnými cvikmi a postupne ľuďom ukazujem zložitejšie. Ľudí však musím naučiť si cviky prispôsobovať vlastným možnostiam, pretože stovka ľudí má rôznu fyzickú pripravenosť, na čo musím reagovať, aby to dokázali odcvičiť.“

Počas karantény, ktorá môže trvať dni, ale aj niekoľko týždňov odporúča ľuďom nezabúdať na pestrú stravu a zvýšiť príjem vitamínov a minerálov. Či a dokedy bude v online bezplatných tréningoch pokračovať, povedať nevedel.

„Tréningy sú môj zdroj príjmu. Zatiaľ som pozitívne naladený a situácii sa snažím prispôsobiť a brať ju takú, aká je, ale ak toto celé bude trvať dlho, časom to možno nejako symbolicky spoplatním. Chcem však pokračovať a zdokonaľovať pre ľudí tréningy, aby rástla ich kvalita i zábava,“ dodal kondičný tréner.