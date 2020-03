Nový článok

Rybníček: „Pomoc poslancov mesto doteraz necítilo.“

Fakt, že z okresu Trenčín sa do parlamentu dostal len jeden poslanec ,nie je podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka až tak dôležitý.

„Ak ich aj bolo v minulosti viac, mestu to bolo jedno. Ich vzťah k tomuto mestu bol nula. Poslancov a ich pomoc sme nijako necítili. V tomto volebnom systéme a tak, ako je nastavený, že máme jeden volebný obvod, je to jedno. Tí ľudia sú nekontrolovateľní,“ povedal trenčiansky primátor.

Podľa neho je dôležité, aby samotný poslanec, ktorý je z Trenčína, vyvíjal z vlastnej iniciatívy aktivitu a robil všetko preto, aby mestu pomohol.

„Predstava, že my začneme chodiť za poslancom a prosiť ho, aby pomohol mestu, keď on sám nechce alebo je pod straníckym diktátom, je zbytočná, v podstate to bude vyzerať tak ako doteraz,“ povedal. Partnerom na rokovania pre radnicu sú stále v prvom rade jednotlivé ministerstvá.

Lepšia cesta, ako by mohli obyvatelia mesta pocítiť, že v parlamente je aj zástupca z regiónu, je podľa Rybníčka zmena volebného systému na viac volebných obvodov.

„V rámci Únie miest Slovenska sme navrhli zmenu na osem volebných obvodov, ktoré kopírujú vyššie územné celky. Strana by namiesto 150-člennej kandidátky zostavila v každej župe samostatnú kandidátku 20 ľudí, ktorých by si volili ľudia. Tí s najväčším počtom hlasov by sa dostali do parlamentu. Bolo by to adresnejšie, ľudia by si pamätali, koho poslali do parlamentu a mohli by od neho aj viac vyžadovať. Toto je cesta,“ dodal trenčiansky primátor. (AL)