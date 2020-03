V centre Trenčína rozdávajú rúška zadarmo

Majiteľka malého obchodíku sa rozhodla šiť bavlnené rúška a ponúkať ich bezplatne ľuďom.

20. mar 2020 o 6:45 Andrej Luprich

TRENČÍN. Všetci hovoria, že ich treba nosiť. V lekárňach ich nedostať, od lekárov počuť, že chýbajú aj v nemocniciach. Rúšok je na Slovensku málo.

Riešenie tohto problému tak zobrali do svojich rúk ľudia.

V mestách a na dedinách vznikajú domáce krajčírske dielne, rôzne návody a postupy ako na to, sa stali počas posledných dní hitom nie len sociálnych sietí.

Niektorí ľudia odmietli možnosť rýchleho zárobku na nedostatkovom tovare a svoje výrobky ponúkajú ostatným úplne zadarmo.

Majiteľka malého obchodíku s dekoráciami v Trenčíne Miroslava Punová Dodeková sa spolu s manželom a dcérou rozhodli začať šiť bavlnené rúška a ponúkať ich bezplatne ľuďom.

Prvým impulzom pre ňu bolo, keď videla, ako sa s rúškami začalo na internete obchodovať.

„Rozhodli sme sa, že si urobíme výzvu. Zabudnime na zárobok a pomôžme ľuďom,“ povedala.

So šitím začali minulý piatok, denne ich ušijú približne 150.

„Ľudia nám začali nosiť materiály, strihajú nám to, aby sme s tým nemali už toľko roboty. Stretli sa tu samí úžasní ľudia, máme tu pomocníčku Majku, ktorá strihá, je tu aj moja dcéra,“ skonštatovala Miroslava.

V pondelok rozdali všetkých 150 rúšok, ktoré stihli vyrobiť. „Ľudia stále píšu, majú záujem. Nechceme, aby stáli vonku, je lepšie, keď sa vopred ozvú, aby sme to vedeli pripraviť,“ uviedla majiteľka obchodíku.

V dielni sú denne približne do 17. hodiny, pričom prísne dbajú na bezpečnosť a hygienu.

„Ľudia môžu prísť, zaklopať a my vyjdeme von. Nepúšťame do vnútra nikoho. Ako náhle niekto chytí kľučku hneď ju dezinfikujeme,“ povedala.

Nedostatkovým tovarom sú aktuálne gumičky. „Potrebovali by sme aspoň päťsto metrov, čo by vyšlo približne na 1000 kusov rúšok. Veľmi by nám to pomohlo. Dali sme výzvu cez Facebook a cez našu stránku, ľudia si to medzi sebou zdieľajú,“ dodala Miroslava Punová Dodeková.

Počas našej návštevy prišla do obchodíku pani Vierka. Aj ona reagovala na výzvu na facebooku, aby ľudia priniesli pre nich nepotrebný materiál. Priniesla vrecko plné gumičiek.

„Sú z froté plachiet, ktoré som doma vypárala a sem priniesla. V čom ma to tak oslovilo, že som sa rozhodli pomôcť? Ani neviem, rozmýšľala som, kde by som také gumičky našla a v tom mi napadlo, že mám staré plachty a tiež nové, ktoré mi nesedeli,“ dodala.

Za šijacím strojom v malej dielni sedí dcéra majiteľky obchodíku Nina Dodeková. Štvrtáčka študuje na Umeleckej škole v Trenčíne odevný dizajn. „Mám z toho dobrý pocit, keď tu takto pomáham. Písala som si so svojimi spolužiačkami a tie tiež šijú rúška pre svoju rodinu. Kamarátka z Považskej Bystrice tiež spravila takúto akciu, že žijú rúška pre ľudí,“ povedala.

Ako dobrovoľníčka sa po výzve na sociálnej sieti pridala do rodinného tímu Mária Berková z Trenčína.

Nemá krajčírske vzdelanie, a tak strihá látky, z ktorých sa potom rúška šijú. Prečo sa rozhodla pomôcť?

„Tých rúšok je naozaj nedostatok. Potrebovala som aj pre svoju rodinu a naozaj zabezpečiť sa to nedá nikde. Bohužiaľ štát v tomto zlyhal,“ skonštatovala počas práce.