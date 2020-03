Myjavské futbalistky za šijacími strojmi. Ušili už stovky rúšok

Ukázali, že to vedia nie len s loptou na ihrisku, ale aj za šijacím strojom. Štvorica prvoligových futbalistiek Spartaka Myjava si domácu izoláciu počas pandémie koronavírusu kráti šitím rúšok.

19. mar 2020 o 9:36 Martin Jurčo

MYJAVA. Hráčky oslovilo vedenie mesta s prosbou, či by boli aj ony ochotné pomôcť pri výrobe ochranných rúšok pre zamestnancov mestského úradu, mestských policajtov, či dôchodcov. A ony neodmietli.

„Momentálne máme dostatok času, netrénujeme a sedíme doma. Väčšina hráčok dochádza. Tie štyri, čo sme domáce, sme sa s radosťou zapojili. Moja mama vlastní obchod s látkami, takže od nej čerpáme zdroje,“ povedal na úvod hrajúca trénera Spartaka Iveta Neveďalová a pokračovala: „Zručnosti so šijacím stolom sme nemali žiadne. Kamarátkina mama nás do toho zasvätila. Relatívne rýchlo sme sa to naučili.“

Napísali sme

Napísali sme Van Kessel sa v izolácii udržuje vo forme po svojom. Návod ukázal na videu Čítajte

Myjavské futbalistky už ušili 250 rúšok a pokračujú ďalej.

Napísali sme

Napísali sme Tipsport liga si dala vlastný gól, hovorí o udelení titulu brankár Valent Čítajte

„Dochádzajú nám už gumičky a drobný spotrebný materiál, ktorý sa dá zabezpečiť v galantériách. Tie sú však teraz zavreté. Sme ochotné šiť ďalej. Uvidíme, koľko kusov ešte bude treba vyrobiť. Práca nás baví. Sme rady, že môžeme svojou troškou pomôcť dobrej veci,“ dodala Neveďalová.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.