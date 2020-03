Tipsport liga si dala vlastný gól, hovorí o udelení titulu brankár Valent

Po dvoch sezónach, kedy bol jednoznačnou jednotkou, sa musel Michal Valent uspokojiť s menším počtom odohraných zápasov.

18. mar 2020 o 21:19 Martin Jurčo

Hokejová sezóna sa minulý týždeň predčasne skončila. Ako ste vnímali celú situáciu?

Nebola iná možnosť. Museli sme ju ukončiť. Až do zápasu proti Slovanu to nikto drasticky nevnímal. Najskôr prišli informácie, že duel proti Bratislavčanom odohráme pred prázdnymi tribúnami, čo by bola veľká škoda, pretože sme očakávali plný štadión. Hrať bez divákov by nemalo zmysel.

Napísali sme

Napísali sme Futbal môže skĺznuť až na poloamatérsku úroveň, uvažuje nahlas generálny manažér AS Trenčín Rybníček Čítajte

V prvom momente sme zostali zaskočení. Keď sa na to pozriem dnes, na mieste bol iba razantný zákrok. Nebolo na čo čakať. Už pred nami skončili iné európske ligy.

Nasledujúce dni pandémia nabrala rýchly spád. Šport nikdy nemôže byť viac ako zdravie a životy ľudí. Kompetentní zaujali správny postoj.

Bol v kabíne cítiť strach?

Zo začiatku sa to všeobecne bralo na ľahkú váhu. O koronavíruse kolovalo množstvo vtipov. Nikto sme nepredpokladali, že môže natoľko ovplyvniť naše životy. Až minulý víkend začali pribúdať nakazení aj na Slovensku a hromadili sa problémy v zahraničí.

Sme národ, ktorého ak sa nás problém netýka priamo, je pokojný. Akonáhle je v našej blízkosti, začneme prejavovať zodpovednosť.

Napísali sme

Napísali sme Verím, že sa vidíme začiatkom mája na prvom zraze, povzdychol si tréner Pardavý Čítajte

V kabíne stres ani panika nebola. Postupne sme si začali uvedomovať, že sme v určitej neistote a premýšľali nad tým, čo bude ďalej.

K 15. marcu vám skončili hráčske kontrakty. Prekvapila vás táto situácia?

Zmluvy máme podpísané s klauzulou, že v prípade zásahu vyššej moci, sa môžu zrušiť. Veľa sa o tom hovorilo v médiách. Kluby na tento krok mali právo. Je to záležitosť, s ktorou nedokážeme ako hráči nič robiť.

Prišli sme o peniaze, s ktorými sme počítali, čo je pre mnohých výrazný škrt v rozpočte. Najmä pre hráčov s rodinami, hypotékami a inými finančnými záväzkami.

Musíme sa s danou situáciou vyrovnať. V hre je ešte možnosť, že do toho zasiahne zväz a vedenie ligy a peniaze nám budú z nejakých zdrojov doplatené.

Hrozia hokejistom reálne existenčné problémy?