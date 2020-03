V Drietome začali s výrobou desaťtisícov rúšok

Rúška štyroch druhov bude šiť viac ako dvadsať žien niekoľko týždňov.

18. mar 2020 o 10:21 Erik Stopka

Všetky texty o novom koronavíruse budú na MYregiony.sk odomknuté a prístupné pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

DRIETOMA. So šitím ochranných rúšok začali v uplynulých dňoch aj v obci Drietoma pri Trenčíne. V miestnej firme, ktorá sa už 27 rokov zaoberá výrobou športového a funkčného oblečenia sa kvôli okolnostiam preorientovali na výrobu štyroch druhov rúšok.

Objednávky od súkromného i verejného sektora zamestnajú 21 zamestnancov vo výrobe na najbližšie týždne. Kvôli veľkému dopytu po aktuálne stále nedostatkovom tovare budú v práci aj počas sobôt.

Rúška budú šiť týždne

Rozhodnutie šiť rúška prišlo podľa majiteľa spoločnosti Rutex Trade, s.r.o. Tomáša Múdreho po tom, ako ich oslovili predajcovia ochranných pomôcok. Následne preto začali raziť vzory na látku a pripravovať základný a doplnkový materiál na výrobu. Tej predchádzala certifikácia.

So strihaním látok začali koncom minulého týždňa, šitie sa naplno rozbehlo od pondelka 16. marca.

Prečítajte si aj V trenčianskej nemocnici zavádzajú povinné meranie teploty Čítajte

„Rúška sa dajú vyrobiť z rôznych materiálov. Do zdravotníctva a potravinárstva sa používa zväčša 100-percentná bavlnená tkanina. Certifikované sú ako zdravotne nezávadné,“ uviedol Tomáš Múdry s tým, že časť materiálu na výrobu celkovo štyroch rôznych typov rúšok pochádza aj z pletiarne jeho brata Josefa Múdreho, ktorá sídli v rovnakej budove.

Rúška sa skladajú z dvoch alebo troch vrstiev podľa typu. Vyrábajú z bavlnenej tkaniny určenej pre zdravotníctvo, ďalej sú to tiež tkaninové rúška, ale s antibakteriálnou úpravou na báze striebra, potom rúška z polyesterovej pleteniny s antibakteriálnou úpravou a rúška s podielom čistého striebra.

Firma bude produkovať denne rúška v stovkách až tisíckach kusov.

„Objem objednávok je veľmi veľký. S ich vybavovaním však ideme postupne, podľa poradia, nie podľa toho, kto prvý si zaplatí alebo uhradí za objednávku vopred,“ prízvukuje Tomáš Múdry.

Ženy robia nadčasy

Dopyt v desiatkach tisíc kusov chcú uspokojiť v priebehu troch až štyroch týždňov. Spoliehajú sa pritom na dvadsiatku zamestnancov, keďže celá výroba sa preorientovala práve na rúška.

„Vďaka patrí ženám, ktoré sú ochotné pracovať nadčasy, a to od 6.30 do 17.00 hod. a to vrátane sobôt, pričom normálne pracujú len pracovné dni do 15.00 hod,“ doplnil s tým, že nové rúška poputujú do okolitých podnikov, k malým a veľkým odberateľom, do vybraných firiem, na niektoré úrady, ale aj do potravinárskeho priemyslu a zdravotníctva.

Prečítajte si aj Ochráni vás rúško pred koronavírusom? Ako správne používať ochrannú masku Čítajte

„Chceme upozorniť, že každé rúško chráni človeka len v istom rozsahu, po istú dobu, závisiac od miesta, kde sa pohybuje. Naše rúška majú výhodu, že sa dajú používať opakovane. Treba ich vyprať na 90 stupňoch a následne sterilizovať vyžehlením,“ priblížil Josef Múdry.

Rúška by sa vo všeobecnosti podľa jeho slov mali používať podľa odporúčaní dve až tri hodiny a ľudia by ich preto mali mať v zásobe viac. Šičky v Drietome sa zhodujú, že rúška sa nešijú zle.

„Väčšinou šijeme termobielizeň, športové a funkčné oblečenie, toto je niečo celkom odlišného, avšak pomerne rýchlo sme si zvykli, nešije sa to zle,“ povedala Marcela Hoťková, ktorá vo firme pracuje asi desať rokov.

Ženám pri práci pomáhajú aj zamestnankyne zo strihárne.

„Látky sme u nás strihali dva dni a kvôli veľa práce ma preložili k šičkám na výpomoc,“ dodala na záver Janka Macharová.