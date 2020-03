Lepšie sa majú kandidáti blízko centra moci v Bratislave

Trenčiansky politológ Miroslav Řádek z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka bol v plnej permanencii aj počas tohtoročných parlamentných volieb. Nám sa vyjadril k problematike preferenčných hlasov.

22. mar 2020 o 7:57 Martin Šimovec

Pokiaľ kandidát na poslanca nezíska aspoň tri percentá krúžkov zo všetkých hlasov strany, krúžky mu nepomôžu. Je to spravodlivý zákon?

Jednoduchá odpoveď na to neexistuje. Vzhľadom na to, že ľudia využívajú preferenčné krúžkovanie a udeľujú tak hlasy na kandidátkach politických strán, tak to má svoj význam. Nemyslím si, že by tu mal byť urobený nejaký zásah, napríklad znížením trojpercentného kvóra. Pri parlamentných voľbách sa volia predovšetkým strany. Naopak, v komunálnych voľbách je to viac o osobnostiach. Pokiaľ sa verejnosti alebo kandidátom zdá, že súčasné podmienky nie sú dobré, tak sa ešte viac musia zapojiť do volebnej kampane.

V ako zmysle?

Keď robí kampaň politická strana, musia na nej ešte viac participovať kandidáti jednotlivých politických strán.

Prostredníctvom straníckej značky musia ešte viac spopularizovať svoje meno ako kandidáta.

Dá sa štatisticky alebo matematicky vyhodnotiť, prečo bolo zvolené práve trojpercentné kvórum zo všetkých získaných straníckych hlasov?

Pri vzniku tohto zákona sa podľa mňa neprihliadalo vyslovene na matematické súvislosti. Tá trojpercentná latka je vytvorená umelo. Opakujem, že v týchto voľbách si vyberáme najmä politické strany. Volebný systém, ktorý máme, je pomerný. Ak by mal byť volebný systém väčšinový, tak ten by stál na kandidátoch, ktorí sa hlásia k nejakej politickej strane. Tam by bol väčší dôraz na kandidátov ako na strany. V pomernom systéme dominujú strany na úkor vlastných kandidátov.