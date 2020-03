Bošácku dolinu obsadil kmeň Apačov

Z invázie príslušníkov kmeňa Apačov v roku 1967 v Bošáckej doline sa zachovala jediná fotografia.

21. mar 2020 o 7:20 Martin Šimovec

BOŠÁCA. Nechýba na nej náčelník Vinnetou, jeho verný „brat“ Old Shatterhand, Inču-čuna, Sam Hawkens, ale aj láska Vinnetoua – indiánske dievča Ribana a krásna sestra náčelníka Apačov Nšo-či. A hoci historické učebnice o invázii Apačov v Bošáckej doline podozrivo mlčia, my sme sa vydali po stopách tejto 53 rokov starej historickej udalosti.

Odhalili sme, kto sa skrýva pod nánosmi bojových farieb, ktoré maskujú tváre Apačov. A nielen to.

Vinnetou i Old Shatterhand v Bošáci

V rukách Indiánov tomahawky, dýky, pušky a sekerky, čelenky z pestrofarebného peria a dokonca aj skalpy protivníkov. Už na prvý pohľad nás udivuje fotografia, na ktorej sa v blízkej spoločnosti Apačov objavuje aj naničhodník Frederick Santer s partiou svojich zloduchov. V rukách niektorých sú kolty, ktorých hlavne sú ešte horúce po nedávnych výstreloch.

Na smrť nenávidiace sa strany sú zrazu spoločne v Bošáckej doline. Nie. To nie je fikcia. Na fotografii je reálne zachytený záber z roku 1967 v Bošáci. Dvanásť pomaľovaných polonahých Indiánov a k tomu indiánske dievčatá a legendami opradení belosi Sam Hawkens a Old Shatterhand. Chýbať nemôže spomínaný „padúch“ Frederick Santer s trojicou ďalších nespratníkov. Do očí bijúci je pohľad na urasteného muža v károvanej košeli a v slušivých nohaviciach, ktorý do indiánskej partie pretkanej štvoricou zloduchov na prvý pohľad zjavne akosi nepatrí. A nám sa podarilo vysokého pána, ktorý dodnes žije v Bošáci, vypátrať a vyspovedať.

