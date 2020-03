O budúcnosti podchodu pri hoteli Elizabeth sa rozhodne do júna

Plány so zanedbaným podchodom rozdelili ľudí na dve skupiny.

20. mar 2020 o 5:40 Erik Stopka

TRENČÍN. Podchod pri hoteli Elizabeth chce radnica tento rok obnoviť. Ide o hlavnú tepnu pre chodcov a cyklistov medzi centrom mesta a autobusovou a železničnou stanicou.

Samospráva aktuálne rieši, aký vzhľad by mal tento priestor dostať. So svojím projektom prišiel aj pre Trenčanov známy umelec Nomad. V podchode by rád zachoval priestory obchodíkov, kde by po novom chcel otvoriť galériu. Zámer má podporovateľov i odporcov.

Zanedbaný podchod vlastní trenčianska radnica. V minulosti ponúkla priestor na skrášlenie viacerým ľuďom, medzi iným v roku 2018 aj jednému z trenčianskych podnikateľov.

Každý zámer doteraz padol

Mesto v čase podpisu zmluvy o päťročnej výpožičke žiadalo od neho priestor vyčistiť, odstrániť staré polepy, podchod mal ozvučiť a redizajnovať stenu oproti stánkom.

Obnovy sa mali dočkať aj steny, podlahy, stropy a osvetlenie. Hlavná časť rekonštrukcie mala spočívať v odstránení väčšiny priečok bývalých stánkov a vytvorení presvetleného priestoru. Súkromník chcel do projektu investovať z vlastného vrecka 10-tisíc eur.

V máji 2018 povedal pre MY Trenčianske noviny, že investície do majetku mesta sa nebojí. Nakoniec ale z veľkých plánov vzišlo a okrem drobných prác vnútri obchodíkov zostal podchod v nezmenenom stave. Mesto preto následne odstúpilo od zmluvy a dnes je voči podobným plánom mierne skeptické.