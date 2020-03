Zatvorené školy. Žiakov aj rodičov čakajú nové výzvy

Niektorým stihli učitelia zadať domáce úlohy na celé dva týždne, ďalším zadávajú úlohy priebežne cez internetovú stránku EduPage. Rôzne vzdelávacie skupiny s radami, ako učiť doma vznikajú aj na sociálnej sieti.

17. mar 2020 o 8:22 Andrej Luprich

TRENČÍN. „Milí moji druháci. Asi v tejto správe odo mňa očakávate úlohy, ktoré by ste mali vypracovať. No nepíšem vám preto. Teraz sa budete učiť to, čo vás žiadna pani učiteľka nevie a nemôže naučiť, predmet, ktorý v osnovách nemáme.

Čakajú nás náročné dni. Verte, že aj my by sme boli radšej s vami priamo v škole. Prosím, snažte sa svojim prístupom a samostatnosťou uľahčiť prácu vašim rodičom. Teraz je to skúška vášho prístupu a zodpovednosti.“

Súvisiaci článok V karanténe je aj 15 zamestnancov pediatrie v Trenčíne Čítajte

Aj takto sa tieto dni prihovárajú učitelia žiakom a rodičom cez aplikáciu EduPage. Koronavírus zatvoril školy. Žiaci aj učitelia sa do lavíc a za katedry vrátia najskôr na konci marca.

Niektorým stihli učitelia zadať domáce úlohy na celé dva týždne, ďalším zadávajú úlohy priebežne cez internetovú stránku EduPage.

Rôzne vzdelávacie skupiny s radami, ako učiť doma vznikajú aj na sociálnej sieti.

Odborníčka upozorňuje, že školy by nemali zabúdať ani na žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu.