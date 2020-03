Vyhrážať sa mal susede zabitím

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Myjave vzniesol obvinenie 43-ročnému mužovi z okresu Myjava pre prečin nebezpečného vyhrážania.

16. mar 2020 o 18:08 SITA

Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková.

"Muž podľa doterajších informácií zo spoločného dvora vypustil psov majiteľky, ktorá ho upozornila na to, že sa môžu zatúlať. Po slovnej hádke muž udierať do múrov domu s úmyslom fyzicky napadnúť ženu, v čom mu zabránili jeho rodičia, pričom opakovane kričal na ženu, že ju zabije," uviedla k prípadu Adámiková. Polícia už podala podnet na vzatie obvineného do väzby.