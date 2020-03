V Trenčianskom kraji je najhoršia situácia s pripojením malých obcí na kanalizáciu

Viac ako dve tretiny obyvateľov Slovenska v menších obciach nemajú pripojenie.

16. mar 2020 o 13:18 SITA

POVAŽIE. V menších obciach žije žije spolu takmer tretina obyvateľov Slovenska, ale odpadovú vodu odvádzanú verejnou kanalizáciou má iba 28 percent z nich.

Uviedol to riaditeľ Inštitútu Environmentálnej politiky (IEP) Martin Haluš.

Malé obce, najmä na južnom a východnom Slovensku, by mohli na čistenie odpadových vôd využívať podľa IEP koreňové systémy rastlín. Hoci počiatočná investícia môže byť v porovnaní s klasickými čistiarňami vyššia, vďaka lacnejšej prevádzke sa tento rozdiel v nákladoch môže vrátiť v priemere už od štyroch do desiatich rokov. Koreňové čistiarne dosahujú limitné požiadavky pre čistenie odpadových vôd.



Okrem toho majú potenciál esteticky spríjemniť krajinu, či vytvárať útočisko pre biodiverzitu. Ich vybudovanie si však vyžaduje veľkú plochu a precízne projektovanie. IEP navrhuje koreňové čističky odpadových vôd ako alternatívu, ktorá by bola pre menšie obce ekonomicky výhodná.

Najnižší podiel je v Trenčianskom kraji, kde je pripojený takmer každý desiaty človek, v ostatných krajoch je v priemere napojený každý štvrtý. Do roku 2030 je v malých obciach potrebné na stokovú sieť pripojiť minimálne 430-tisíc obyvateľov. Kvôli malému počtu obyvateľov a nízkej hustote osídlenia sú investičné náklady na výstavbu stokových sietí v malých obciach vysoké. Preto je potrebné hľadať aj iné alternatívy čistenia odpadových vôd, ktoré budú spĺňať predpísané normy čistenia a budú ekonomicky držateľné.



Podľa IEP koreňové čistiarne tiež účinne odstraňujú znečistenie v odpadových vodách. Pri vhodnej kombinácii stupňov čistenia môžu byť dokonca dosiahnuté najprísnejšie požiadavky. V prípade neprimeraného projektu, nevhodne uskutočnenej výstavby alebo zlej prevádzky, môže ich účinnosť výrazne klesnúť. Existujú štúdie, podľa ktorých koreňové čistiarne odpadových vôd vykazujú vyššiu účinnosť odstraňovania liečiv z odpadovej vody v porovnaní s konvenčnými čistiarňami. Oproti klasickým čistiarňam odpadových vôd navyše produkujú menej emisií oxidu uhličitého.



IEP je nezávislý analytický útvar Ministerstva životného prostredia (MŽP). Jeho úlohou je príprava a poskytovanie analýz a prognóz v oblasti životného prostredia pre vládu, MŽP aj verejnosť.