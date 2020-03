Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja bude pracovať v obmedzenom režime

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude od 16. marca verejnosti prístupný len tri hodiny denne, pričom vstup iných osôb ako zamestnancov úradu a nájomcov bude podliehať prísnym hygienickým pravidlám.

15. mar 2020 o 12:59 SITA

TRENČÍN. Obmedzenie pohybu osôb v budove je preventívnym opatrením v boji so šíriacim sa koronavírusom, o ktorom rozhodol predseda TSK Jaroslav Baška.

"Vstup akýchkoľvek osôb s výnimkou zamestnancov Úradu TSK a nájomcov do budovy župného úradu bude umožnený len do priestorov recepcie, klientskeho centra a podateľne na prízemí, a to každý pracovný deň v čase od 8:00 do 11:00. Vstupovať bude možné len jednotlivo, s ochranným rúškom a po vykonaní dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy," priblížila prísne opatrenie Lenka Kukučková z tlačového oddelenia Úradu TSK.

Zamestnanci župného úradu budú oprávnení pýtať sa návštevníkov na ich cestovateľskú anamnézu. "Naši zamestnanci budú návštevy vybavovať zásadne s použitím osobných ochranných prostriedkov, v zmysle rozhodnutia predsedu TSK budú mať nasadené ochranné rúško, resp. respirátor a ochranné rukavice," dodala Kukučková. Podľa jej slov bude chod každého oddelenia či odboru zabezpečený, zníži sa však počet zamestnancov fyzicky prítomných na pracovisku.



Baška pred tromi dňami informoval o personálnej situácii na úrade v súvislosti s karanténou. "V súčasnosti je sedem zamestnancov doma, pretože mali pozitívnu cestovateľskú anamnézu, takže sú v preventívnej 14-dňovej domácej karanténe. Tá čaká aj na jednu zamestnankyňu, ktorá sa vráti z USA," konštatoval predseda TSK.