Florbalisti 1. FBC zmenili pod Holovkom štýl. A sú úspešní

Florbalisti 1. FBC Trenčín prešli základnou časťou takmer bez zaváhania. Rozbehnutú sezónu prerušila pandémia koronavírusu. Prinášame vám rozhovor s trénerom Janom Holovkom.

15. mar 2020 o 10:11 Martin Jurčo

Základnú časť florbalovej extraligy ste zvládli bravúrne. Ako sa na ňu pozeráte z pohľadu trénera?

Určite je to veľmi dobrý výsledok a odmena za poctivú prácu celého tímu. Musím povedať, že som takýto výsledok na začiatku nečakal. Máme v tíme viacero mladých hráčov. Navyše sme začali hrať úplne iný štýl florbalu, než na aký boli chlapci zvyknutí.

Čo si na hráčoch ceníte?

Je potrebné vyzdvihnúť ich odhodlanie zlepšiť sa a pracovať na sebe.

A to platí v rovine jednotlivca aj celého kolektívu. Hneď od začiatku prípravy na sezónu verili tomu, čo som im hovoril. Aj preto sme odohrali základnú časť s dobrými výsledkami.

A čo by, naopak, mali zlepšiť?

Vždy je priestor pre napredovanie. Aj my máme rezervy hlavne v pohybe bez loptičky a v kolektívnom poňatí hry. V určitých chvíľach sme hrali až príliš individuálne.

Neobávate sa toho, aby niečo nepodcenili a nemali očakávania, že výsledky sa už dostavia samy?

Je pravda, že s koncom základnej časti už naša hra nebola taká poctivá, ako na začiatku. Najmä prístup už nebol stopercentný, z čoho pramenilo veľa chýb, ktoré by sa nám nemali stávať. Play-off je iná súťaž. Hráči k nemu pristúpia zodpovedne a poctivo.

Zaujímavými osobnosťami sú v tíme reprezentanti z Poľska. Čo do mužstva priniesli?

Chlapci priniesli najmä veľkú hernú kvalitu a poctivosť. Každý týždeň cestujú z Poľska do Trenčína a vždy odvádzajú stopercentnú prácu. Zaslúžia si pochvalu.

Brankársky post ste posilnili pred sezónou o reprezentačného gólmana Jakuba Klobučníka. Priniesol niečo nové do tímu?

Jeho príchod do materského klubu je pre nás veľkým prínosom. V jeho podobe prišla potrebná istota v bráne. Aj on výrazným spôsobom pomohol k dobrým výsledkom tímu.

Verím, že nadobudnuté skúsenosti z českej extraligy jemu aj celému tímu pomôžu k čo najlepším výsledkom vo vyraďovacej časti.

1. FBC čaká na majstrovský titul od roku 2013. Dozrel čas prinavrátiť titul do Mestskej športovej haly na Sihoti?

Pokiaľ nám koronavirus dovolí dohrať sezónu, verím, že celý klub urobí maximum, aby tento výsledok bol na konci reálny.