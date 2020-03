Pre náš klub je to malá tragédia, priznáva Piovarči

Florbalisti 1. FBC Trenčín mali namierené za majstrovským titulom. Rozprávali sme sa so športovým riaditeľom klubu Ivanom Piovarčim.

14. mar 2020 o 8:00 (tn)

Ako vnímate aktuálnu situáciu?

Myslíme si, že je len minimálna pravdepodobnosť, aby sa šírenie koronavírusu zastavilo v priebehu jedného až dvoch týždňov. Pre náš klub je to taká malá tragédia. Všetci sme urobili všetko pre konečný úspech práve v tejto sezóne. Mali sme to výborne rozohraté.

Muži i juniori suverénne vyhrali základnú časť svojich súťaži. Na čele tabuliek sú i všetky mládežnícke družstvá. Všetkých nás to stálo veľké množstvo energie, času a i finančných prostriedkov a toto všetko zdá sa vyjde navnivoč. Keďže okrem vlastnej disciplinovanosti nemôžeme chod udalostí nijako inak ovplyvniť. Neostáva nám nič iné, ako zmieriť sa s danou situáciou.

Ste pripravení na koniec sezóny?

Prezídium Slovenského zväzu florbalu zrejme definitívne rozhodne o osude sezóny na svojom zasadnutí v najbližších dňoch. Neradi by sme predbiehali chod udalostí, ale v podstate si myslíme, že inak ako jej ukončením to ani dopadnúť nemôže.

Posunutie termínov vo florbale je navyše zložité aj vzhľadom k tomu, že kluby nie sú majiteľmi hál a určite by nastali v tomto smere problémy. My by sme veľmi radi pokračovali a dotiahli sezónu do víťazného konca, ale sme realisti a musíme počítať s tým, že to asi nebude možné.

V akom režime klub a jeho tímy momentálne fungujú?

Žiaľ, netrénujeme. Ešte minulý pondelok sme boli presvedčení, že od uplynulého štvrtka spustíme tréningový proces, situácia sa však vyvinula inak. Naša hala je mestským majetkom a my sme povinní rešpektovať požiadavku mesta na uzavretie mestských objektov. Sme si plne vedomí, že teraz ide o oveľa dôležitejšie veci, ako športový úspech nášho klubu. Ale je pravda, že to prežívame veľmi ťažko.