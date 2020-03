Už chápem slová trénera Bartoviča, usmieva sa Branislav Gažo

Pôsobil v Novom Meste nad Váhom a Častkovciach, aby sa na staré kolená vrátil do rodného Očkova. 41-ročný Branislav Gažo si futbal užíva stále viac a ukončiť kariéru sa jednoznačne nechystá.

13. mar 2020 o 8:29 Martin Jurčo

Ako vám chutí futbal po štyridsiatke?

Veľmi dobre. Základom je dobrá partia, ktorú sme vytvorili v Očkove. Regiónom pred sezónou síce šli šumy, že možno skončíme, ale máme jedno šťastie. Máme vedenie na čele so srdciarom Milanom Ščepkom. Napriek náročnému letu som nepredpokladal, že by mohlo prísť k najhoršiemu scenáru.

Zadosťučinením pre nás všetkých je polovičný titul. Máme kvalitné mužstvo napriek niekoľkým odchodom. Lukáš Strelka si dal na chvíľku pauzu, Enriko Kirka sa vrátil do Nového Mesta nad Váhom. Pribudli nám aj nové tváre v podobe Erika Doboša, Patrika Zaťoviča a Adama Rechtoríka.

Ak by futbal v Očkove skončil, hľadali by ste si nový klub?

Tvrdil som, že v tom prípade by som ukončil kariéru, aj keď je teraz ťažké povedať, či by to tak aj naozaj bolo...

Futbal mi chutí čím ďalej tým viac. Uvedomujem si, že roky mi pribúdajú. Oblastný futbalový zväz nedávno vyhlásil jedenástku roka. Figuroval v nej päťdesiatdvaročný Ondrej Šmelko. V minulosti sme spolu pôsobili v Častkovciach. Ešte musím pár rokov potrénovať, aby som ho dobehol. (smiech).

Skončiť s futbalom v súčasnosti by bolo pre mňa veľmi náročné. V Očkove fungujeme skvele. Tréner doniesol do kabíny poriadok. Očkov bol vždy mužstvom veľkých osobností a ťažkých pováh. On nás dokáže spojiť.

Vyhrali ste šiestu ligu, ale odmietli ste postup do krajskej súťaže. Nemrzí vás to?

Poznáme mužstvá, ktoré sa držia vo vyšších súťažiach, ale majú za sezónu dvadsať prehier. Potom ani nálada v kabíne nemôže byť dobrá. Bol som jedným z tých, ktorí boli proti postupu. Už som sa v Novom Meste nad Váhom a Častkovciach nacestoval za futbalom dosť. Neláka ma nekonečné cestovanie za mužstvami do Prievidze. Nehovoriac o vyšších finančných nákladoch.

V prípravnom období sme sa stretli s viacerými piatoligistami. Úroveň ich hry nie je výrazne vyššia ako naša.

Našim prvoradým cieľom je obhajoba majstrovského titulu. Máme všetky predpoklady na to, aby sa nám to podarilo.

Roky nezastavíte. Sú pondelky po zápasoch bolestivé?