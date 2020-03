Verím, že sa vidíme začiatkom mája na prvom zraze, povzdychol si tréner Pardavý

Z jeho hlasu bolo cítiť sklamanie. Tréner Dukly Ján Pardavý mal dnes s hráčmi posledný míting, na ktorom sa hokejisti Dukly Trenčín videli v aktuálnej sezóne v kabíne naposledy.

12. mar 2020 o 15:15 Martin Jurčo

Sezóna sa historicky prvý raz skončila predčasne. Ako to vnímate?

Zle. Je to špecifická situácia pre nás všetkých. Nikto nič podobné ešte nezažil. Vo všetkých ligách na svete sa to deje prvýkrát. Takýto scenár si nikto nepredstavoval. Jednoducho prišiel zásah z vrchu a my musíme realitu akceptovať. Dnes sme oficiálne ukončili sezónu. Taký je fakt.

Bolo ukončenie sezóny jediným rozumným riešením?

Do poslednej chvíle som dúfal, že sa ročník dohrá. Treba brať do úvahy nariadenia vlády a všetky inštitúcie, ktoré o tom rozhodujú.

Radšej sezónu predčasne ukončiť, ako ju dohrávať bez divákov. To by nemalo zmysel.

Čo vo vás viac prevažuje. Smutný koniec sezóny bez divákov alebo riskovanie zdravia hráčov?

Obe veci. Nikto si nezoberie na zodpovednosť, že by sa hralo a nákaza by sa prejavila u hokejistov.

Vyrušili sme vás počas záverečného mítingu v kabíne. Čo ste chlapcom v tejto ťažkej situácii povedali?

Pripravoval som sa na to ešte včera, keď som sa dozvedel, že je koniec. Povedal som im iba to, že je to pre nás všetkých špeciálna situácia, ktorú zažívame prvý raz v živote. Musíme sa s tým vyrovnať.

Bol v posledných dňoch cítiť v kabíne strach?

Na tvárach hráčov bolo vidieť smútok a obavy z toho, ako sa bude situácia vyvíjať.

Každý z nás bude strácať. Aj život na Slovensku bude ťažší, pretože pandémia korony sa týka všetkých ľudí tejto krajiny.

Panuje neistota. Keby sme vedeli, že po pár týždňoch sa situácia zmení, boli by sme pokojnejší. Momentálne nevieme, čo bude ďalej.

Budú hráčom vyplácané mzdy ďalej?