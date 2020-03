V Bánovciach nad Bebravou budú vyrábať minimálne 20-tisíc ochranných rúšok denne

12. mar 2020 o 8:14 SITA

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Minimálne 20-tisíc ochranných rúšok denne budú vyrábať v bánovskej textilnej spoločnosti Zornica Banko Fashion, aby zabezpečili nedostatok ochranných pomôcok v boji so šíriacou sa epidémiou nového koronavírusu.

Na včerajšom podvečernom brífingu po rokovaní na úrade vlády to vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Igor Maukš s tým, že dnes do Bánoviec nad Bebravou doručili prvú dodávku materiálu, ktorá postačí na výrobu viac ako 1,2 milióna kusov rúšok.



Premiér Peter Pellegrini avizoval záujem zo strany bánovskej textilky na pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu. Včera popoludní plánoval do Bánoviec nad Bebravou pricestovať osobne, nakoniec plány zmenil a zástupcovia firmy vycestovali do hlavného mesta.

Zornica doteraz vyrábala košele, zmene výrobného programu predchádzalo získanie potrebných certifikátov. „Zajtra ráno štartujeme riadnu výrobu jednoduchších rúšok bez strieborného vlákna. Pri objednaní materiálu sme samozrejme išli do menšieho rizika, ale dnes máme objednávky na milión kusov rúšok od súkromných firiem. V prvom rade však chceme uspokojiť požiadavky štátu," uviedol Maukš.



Bánovecká Zornica bude pri výrobe spolupracovať aj so spoločnosťou Tatrasvit Svit - Socks.

„Hmotné štátne rezervy nás oslovili na participáciu na výrobu ochranných rúšok, zainteresovali sme do toho Výskumný ústav chemických vlákien, ktorá vie vyrobiť striž so strieborným vláknom, ktorá sa umiestni do netkanej textílie. Rúško so strieborným vláknom nebude obyčajným rúškom, ale bude mať aj antibakteriálne účinky a bude sa dať používať opakovane," uviedol zástupca Tatrasvitu Igor Antal.

Rúška so strieborným vláknom by sa mali začať vyrábať v priebehu budúceho týždňa.



Šéf bánoveckej textilky sa vyjadril aj k cenám ochranných rúšok. „Nie sme žiadni špekulanti a nepotrebujeme zarábať na chorobe. Výrobu kalkulujeme s miernym ziskom, môžeme povedať, že to drahšie rúško bude stáť 2,25 eur, jednoduchšie rúška budú o niečo lacnejšie," vyhlásil Maukš s tým, že k podpisu zmluvy o štátnej zákazke by malo dôjsť v priebehu zajtrajšieho dňa.



Na medializované informácie o tom, že do Bánoviec nad Bebravou mal telefonovať niektorý zo slovenských politikov, reagoval Maukš stroho: „S pánom Sulíkom sa poznáme už dlhšie, nakupoval u nás košele. Dnes ráno mi zavolal a odporučil mi, aby som nepodpisoval zmluvu so štátom. Odvetil som mu, že žiadnu zmluvu nemám a rozhovor sme skončili."



Richard Sulík (SaS) reagoval na Maukšove slová prostredníctvom svojej hovorkyne Kataríny Svrčekovej.

„Richard Sulík včera telefonoval s riaditeľom firmy Zornica pánom Maukšom. Zaujímali ho podmienky a okolnosti výroby ochranných rúšok. Hovorili najmä o časových nárokoch, pričom pán Maukš poznamenal, že v štátnej správe vládne chaos a nemá mu kto ani len zadať objednávku na výrobu rúšok," uviedla hovorkyňa s tým, že Sulík dôrazne dementuje informáciu o tom, že by pána Maukša odhováral od uzatvárania zmluvy so štátom.

„Nechápe, kde sa táto informácia vzala a prečo ju pán Maukš uviedol," dodala Svrčeková.