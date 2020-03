FOTO: O ďalšom zatvorení stredných škôl rozhodnú zajtra

V Trenčianskom kraji do stredy testovali na koronavírus 36 ľudí, žiadny z testov nebol pozitívny. Aktuálne prebiehajú testy u 12 ľudí.

TRENČÍN. V stredu zasadol po druhýkrát štáb pre krízové situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Župan Jaroslav Baška potvrdil, že všetky stredné školy, ktoré zriaďuje župa sú aktuálne zatvorené zatiaľ do piatku 13. marca.

O tom, či bude výučba prerušená aj budúci týždeň má podľa župana rozhodnúť hlavný hygienik Slovenskej republiky na zajtrajšom stretnutí.

„Budeme žiadať cez Ministerstvo školstva na Centrálnom krízovom štábe, ktorý zasadne vo štvrtok, aby povedal, ako bude naložené zo školami od budúceho týždňa. Jeho rozhodnutie budeme akceptovať. Zajtra sa dozvieme, či nastúpia v pondelok do školy alebo nie,“ povedal Baška.

V prípade, že hlavný hygienik jednoznačne nerozhodne, zajtra zasadne na župe krízový štáb a rozhodne, či zatvorenie škôl predĺžia na ďalších päť dní.

Vedúca odboru epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Mária Štefkovičová vyzvala študentov, ktorí sú doma, aby nechodili von.

"To, že boli zavreté školy neslúži na to, aby sa stretávali na nejakých podujatiach. Je to určitá forma karantény, mali by sa zdržiavať doma. Vírus sa šíri úzkym kontaktom," povedala.

Od zajtra sa začnú dezinfikovať modré autobusy

V rámci preventívnych opatrení pred šírením nového koronavírusu začnú zajtra s dezinfekciou autobusov prímestskej autobusovej dopravy.

Župa tiež vyčlení pre nemocnice, ktoré spravuje, peniaze na nákup 11-tisíc respirátorov.

„Hovorili sme aj o tom, či zrušiť plánované operácie v nemocniciach. Celoplošne to nezakážeme, necháme to na jednotlivých nemocniciach.

Ak zostanú zatvorené školy a škôlky, matky, ktoré tvoria väčšinu zdravotníckeho personálu v nemocniciach zostávajú tiež doma. Preto bude to záležať na jednotlivých nemocniciach,“ dodal Baška.

Z Úradu trenčianskej župy je momentálne v preventívnej 14-dňovej domácej karanténe sedem zamestnancov, ktorí mali pozitívnu cestovateľskú anamnézu. Jedna zamestnankyňa je momentálne v USA, po návrate rovnako zostane dva týždne doma.

Kapacity v nemocniciach

Jedinou nemocnicou v Trenčianskom kraji, ktorá disponuje lôžkovým infekčným oddelením je Fakultná nemocnica v Trenčíne. Aktuálne je v nemocnici sedem lôžok, ktoré sú podľa župana Bašku plne obsadené.

V prípade, že bude väčšia požiadavka na lôžka, nemocnica vie niektoré oddelenia reprofilizovať do počtu 31 lôžok, ktoré môžu byť použité ako infekčné.

Úlohou ďalších nemocníc bude podľa župana pomôcť Fakultnej nemocnici a prevziať iné oddelenia ako napríklad interné. Na takúto pomoc môže byť vyčlenených celkovo 130 lôžok.