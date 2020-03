FOTO: Práce na štadióne napredujú. Klub prezradil, kedy sa chce vrátiť domov

Nový štadión AS Trenčín naberá reálne kontúry.

11. mar 2020 o 15:30 Martin Jurčo

Stavebné práce na novom futbalovom štadióne v Trenčíne opäť o niečo pokročili. Stavebný ruch prebiehal v decembri aj počas niektorých dní medzi sviatkami. Robotníci uzatvárali hlavnú tribúnu, aby neskôr mohli pristúpiť k vnútorným prácam.

„Zasklieva sa veľká plocha, ktorá je už takmer dokončená. Pracujeme na zatepľovaní. Postupne sa uzatvárajú vstupy do sky boxov a VIP priestoru,“ povedal mediálny manažér AS Trenčín Martin Galajda.

Ešte v závere minulého roka sa začali prípravné práce pre budovanie severnej a južnej tribúny za bránami.

„Vo výrobe sú prefabetónové dielce, ktoré sa budú následne ukladať. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej vzhľadom na aktuálnu situáciu v Európe. Dôležité je, že do konca roka sa nám podarilo dokončiť základy pod obe tribúny,“ doplnil Galajda.

Koncom marca by sa mala začať stavať severná tribúna. Po jej dokončení sa bude kontinuálne pokračovať vo výstavbe južnej tribúny.

Prvú vrstvu asfaltu sa podarilo položiť za hlavnou tribúnou. Pripravené je už aj osvetlenie parkoviska

„Nedávame si žiadne termíny. V najkratšom možnom čase sa chceme vrátiť na domáci štadión. Do výstavby vstupuje množstvo premenných. V minulosti sme sa neraz popálili aj na záležitostiach, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Dôležité pre nás je to, že klub prijal rozhodnutie postaviť celý štadión v štandarde, ktorý naznačuje hlavná tribúna. Táto cesta je síce nákladnejšia a zložitejšia, ale výsledná stavba tu zostane pre futbal, mesto a fanúšikov z celého regiónu desiatky rokov,“ doplnil na záver Galajda.

Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček už dávnejšie vyhlásil, že klub by sa chcel do Trenčína vrátiť do konca tohto roka, najneskôr však so štartom jarnej časti budúceho ročníka.