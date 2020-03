Tipy na voľné chvíle (11. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližšieho týždňa v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach, Bánovciach nad Bebravou, Novom Meste nad Váhom, v Starej Turej, Myjave a Dubnici nad Váhom?

9. mar 2020 o 11:29 Erik Stopka

Vzhľadom na aktuálnu situáciu si pred podujatím overte u organizátora, či sa daná akcia naozaj koná.

TRENČÍN

Kvarteto

9. 3. – 19.00 – Kino Hviezda. Podľa jednej teórie sa začína život pri oplodnení vajíčka, podľa inej narodením dieťaťa a podľa ďalšej sa začína život odchodom detí z domu... Ale kedy sa život končí?

Čo vieš o hviezdach?

10. 3. – 10.00 – Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne. Regionálne kolo 30. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov, záujemcov o astronómiu.

A. Coddington: Tenis je môj život (D. Cibulková)

10. 3. – 16.30 – Knižnica. Beseda s vyštudovanou žurnalistkou a spisovateľkou Andreou Coddington, spojená s prezentáciou jej najnovšej knihy o pádoch a potknutiach, vydretých víťazstvách, vojnách mimo kurtu, ťažkých prehrách či životných križovatkách tenistky Dominiky Cibulkovej.

Vytrvalý dážď

10. 3. – 18.30 – Kino Hviezda. Mysteriózny a temný súčasný príbeh so zápletkou a zvratmi v duchu antickej tragédie rozpráva o dvoch policajtoch Dennym a Joeym, ktorí brázdia ulice Chicaga (autorovo rodné mesto). Príbeh introvertného Joeyho a živelného Dennyho vychádza zo skutočných udalostí, ktoré sa udiali v okolí Chicaga v osemdesiatych rokoch.

Problematika činnosti leteckého aeroklubu v súčasných podmienkach

11. 3. – 15.30 – Posádkový klub. Prednáša: Boris Kavka. Pripravuje: Klub letcov SLZ gen. Štefánika.

Ľ. Tomalová: 100 rokov SND

11. 3. – 16.30 – Knižnica. Rozprávanie milovníčky divadla Ľubice Tomalovej o procese vzniku a formovaní našej erbovej kultúrnej inštitúcie – Slovenského národného divadla.

Beseda s autorkou knihy Žijeme s histamínom

11. 3. – 16.30 – Trenčiansky samosprávny kraj. Citlivosť na histamín postihuje čoraz viac ľudí. Zvýšená hladina histamínu môže byť dôsledkom iného ochorenia tráviaceho traktu či potravinových intolerancií. O mnohom zaujímavom v súvislosti s histamínom si porozprávame na besede s autorkou knihy Žijeme s histamínom Jankou Blažejovou.

Dogma Divadlo: To je divadlo!

12. 3. – 19.00 – 20.00 – Lúč. „Hra na divadlo a o divadle. Predstavenie o tom, ako vzniká predstavenie na dos-kách, ktoré znamenajú svet. Komediálny príbeh pomocou pestrej palety postáv, koláže obrazov a zmesi skečov postupne odkryje malému i veľkému divákovi, čo to vlastne divadlo je. Hrajú: Kamil Bystrický, Tomáš Plánka.

Stretnutie s...

13. 3. – 16.00 – Galéria. Pri príležitosti aktuálnej výstavy „Bienále plastiky malého formátu“ sme pre vás pripravili stretnutie s jednou z vystavujúcich autorov Helenou Lukášovou, ktorá nám porozpráva o svojej tvorbe. Tentoraz bude stretnutie spojené s prezentáciou, bez workshopu.

Lola Marsh

13. 3. – 19.00 – Piano. Izraelská kapela Lola Marsh prichádza opäť na Slovensko! Tentokrát predstaví fanúšikom v trenčianskom Piano Clube očakávaný druhý album. Koncert otvorí mladá talentovaná trenčianska speváčka Nina Kohoutová.

Stredná Ázia 2019 – Cesta do krajín okolo Čierneho a Kaspického mora

14. 3. – 15.00 – Kaviarnička Na Ceste. Prednáša: Barbora a Vladimír Rekšákovci.

Už nič!

14. 3. – 18.00 – Kino Hviezda. Neuveriteľný príbeh Martiny H. Niekedy sa zdá, že Už nič! nebude ako bolo. Človek sa zrazu cíti ako vymenený, ako keby to ani nebol on alebo ona. Jednoducho sa necíti vo svojej koži. Aj naša Martina bývala kedysi veselá a krásna, na každého sa usmievala, na všetkých bola milá a láskavá. Ale už nie je. A nikto nevie prečo. Nikto nevie, čo sa stalo. Nikto nevie, ako sa to celé skončí.

Balkan Bashavel

14. 3. – 21.00 – 4.00 – Lúč. Jarná tour štartuje tento rok skoro! Tešte sa tradičný mix balkan beats, gypsy music, reggae a world music.

SEINE (HR)

15. 3. – 20.00 – 22.00 – Lúč. Kapela nominovaná na cenu nezávislého hudobného albumu. Seine založil v roku 2007 Ivan Ščapec, ale väčšiu pozornosť si získala až po prestávke jeho predchádzajúcej kultovej kapely Vlasta Popić v roku 2015. Spočiatku bola Seine „singer-song-writer“ projekt, neskôr sa rozvinula do plnohodnotnej kapely po príchode Dimitriho Mekotanović Petrovića (Vlasta Popić, Radost) na bicích, perkusie a ako spievodný vokál a Boško Mijuškovića (Straight Mickey and the Boyz, Škrtice) na basu, ktorého pri živých vystúpeniach nahrádza Ivan Grobenski (Moskau).

Z rozprávky do rozprávky

24. 1.– 10. 5. – Trenčiansky hrad. Výstava prostredníctvom bábok z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka v Nitre poodhaľuje rozprávkový svet, zákulisie a čarovný život divadelných bábok a bábkového divadla.

Deň ľudovej rozprávky / Pavol Dobšinský

2. 3.– 31. 3. – Knižnica. Tematická výstavka kníh pre deti a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím novým!

TRENČIANSKE TEPLICE

Tajomný náhrdelník

12. 3. – 16:00 – Kúpeľný hotel PAX. Divadelné predstavenie v rámci Literárnej jari.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Ján ‘Johny‘ Peťko

12. 3. – 16.00 – Ži:va – Námestie Ľ. Štúra. Rozhovor nielen o knihách.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Milan Struhárik – Poézia dreva

13. 3. – 7. 4. – MSKS. Výstava.

STARÁ TURÁ

Cigánski diabli

12. 3. – 18.00 – DK Javorina. Koncert.

MYJAVA

Ženám – galakoncert skupiny Progres

15. 3. – 16.00 – KD Samka Dudíka. Koncert ženám k MDŽ.

DUBNICA NAD VÁHOM

Keď monogramy boli v móde

do 17. 5. – Dubnické múzeum. Výstava v spolupráci so zberateľkou Janou Majčíkovou predstavuje posteľné obliečky, vreckovky, uteráky a spodnú bielizeň zdobené monogramom z obdobia 1900 – 1960.