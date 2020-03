Dukla spod Tatier bez bodu a streleného gólu

Trenčania prehrali druhý zápas v rade.

8. mar 2020 o 19:42 TASR

HK Poprad - HK Dukla Trenčín 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 20. Lapšanský (Mercier), 24. Réway (Svitana), 58. Zagrapan (Mercier). Rozhodovali: Výleta, Fridrich – Smrek, Gegáň, vylúčení: 2:8 na 2 min, navyše Mikyska (Trenčín) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2331 divákov.

HK Poprad: Vošvrda – Larkin, Erving, Chovan, Ulrych, Brejčák, Kozák – Svitana, Réway, Handlovský – Vandas, Zagrapan, Takáč – Lapšanský, Jacobs, Mercier – Matej Paločko, Bjalončík, Matúš Paločko

HK Dukla Trenčín: Tomek – Starosta, McCormack, Brodeur, Stacha, Sládok, Bokroš, Kajínek – Sojčík, Mikyska, Valach – Hecl, Paukovček, Sádecký – Hlinka, Špirko, Bartovič – Krajč, Švec, Ferényi

V Poprade sa od úvodu hralo bez tempa a nasadenia. Veľké šance zahodili Takáč a po ňom aj Svitania. Do vedenia šli domáci gólom do šatne v 20. minúte. Mercier posunul puk do jazdy Lapšanskému a ten sa bekhendom nemýlil 1:0.

Aj druhú tretinu začali lepšie domáci. Veľkú príležitosť nepremenil po Svitanovej prihrávke Bjalončík. O chvíľu však Popradčania predsa len odskočili na rozdiel dvoch gólov. Z prihrávky Svitanu ťažil Réway, Tomek nemal šancu zasiahnuť. "Vojaci" z Trenčína si ani v prostrednej časti hry nevypracovali gólovú šancu. Brankár "kamzíkov" bol prakticky bez práce.

Jalový výkon hostí pokračoval aj v tretej tretine. Domáci kontrolovali hru a Trenčanov k ničomu nepúšťali. Pri náznaku platonického tlaku "vojakov" si vzala popradská lavička oddychový čas. V závere si nervy na uzde neudržal Mikyska, ktorý navyše inkasoval aj 10-minútový osobný trest. V presilovke Popradu najprv Vošvrda vychytal trenčiansku dvadsaťdvojku a z protiútoku poistil víťazstvo "kamzíkov" utešenou strelou Zagrapan. Brankár Popradu si proti Dukle udržal šieste čisté konto v sezóne.