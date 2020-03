REGIONÁLNY FUTBAL: Program prvého jarného kola ovplyvnilo počasie

Podrobný prehľad futbalového diania od III. po VI. ligu.

8. mar 2020 o 18:18 Martin Jurčo

III. LIGA

Považská Bystrica - Lednické Rovne 1:1 (0:1)

Hostia domácich zaskočili už v 3. min, kedy ušiel Buček a lopta tečovaná jedným z obrancom preletela ponad bezmocného gólmana Knurovského do siete. Po štvrťhodine hry ušiel Gajdošík, no z uhla trafil iba brankárovu náruč. V 17. min ďalší Gajdošíkov pokus gólom neskončil, rovnako ako pohotová strela Borisa v 23. min. Pruský Svoradov center v 26. min Gajdošík na päťke nedosiahol. Púčeko z protiútoku vystrelil vedľa a smolu mal Boris, ktorý v 31. min trafil žrď. Považskobystriania sa snažili, no do prestávky úspešní neboli. Až v 51. min po Zuziakovom centri konečne dopravil loptu do siete L. Slávik – 1:1. Po hodine hry sa nepresadil Zuziak s Gajdošíkom. V 68. min Knurovský vytlačil Liptákovu strelu nad brvno. Po zaváhaní obrany sklárov rozvlnil v 70. min L. Slávik iba bočnú sieť. Minútu pred koncom po centri striedajúceho Šútoríka Svorada, ktorý ešte na jeseň hral za Led. Rovne, loptu netrafil v ideálne a v posledných sekundách hosťujúci Buček druhý gól nepridal, keď jeho strele chýbala presnosť.