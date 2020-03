SOPK očakáva od novej vlády zastabilizovanie legislatívneho prostredia

Vysoké odvodové zaťaženie, vymožiteľnosť práva a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sú najväčšími problémami slovenských podnikateľských subjektov.

6. mar 2020 o 9:56 TASR

TRENČÍN. Vysoké odvodové zaťaženie, vymožiteľnosť práva a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sú najväčšími problémami slovenských podnikateľských subjektov. Pre TASR to povedal predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.

"Odvodové zaťaženie je reálne vysoké a znižuje konkurenčnú pozíciu voči ostatným krajinám. Súdnictvo sa stalo nočnou morou tejto spoločnosti a má vplyv aj na podnikateľský sektor. Nedostatok pracovnej sily súvisí so systémom vzdelávania. Vo vysokom školstve je prevaha škôl so spoločenským zameraním, potrebujeme väčší počet absolventov technického zamerania," skonštatoval Mihók s tým, že ďalším problémom je pre firmy zvyšovanie daní z nehnuteľností.

Ako dodal, od novej vlády očakáva SOPK zastabilizovanie legislatívneho prostredia, aby sa pravidlá pre podnikateľov často nemenili. "Je potrebné, aby mohli podnikatelia minimálne strednodobo kalkulovať z hľadiska svojich nákladov. Iba to umožní investície domácich a zahraničných subjektov. Strany, ktoré idú tvoriť vládu, musia odložiť stranícke tričká a musia si uvedomiť, že to bude vláda Slovenskej republiky. Vláda preto musí chrániť záujmy tejto krajiny aj v oblasti zahraničnoobchodnej a z hľadiska rozvoja podnikateľského prostredia," doplnil Mihók.

Jedným z prvých krokov, ktoré bude SOPK požadovať od novej vlády, je "odstrihnutie" dosahov minimálnej mzdy na ďalšie odvody a poplatky. "Zároveň chceme dať na stôl porovnanie podnikateľských prostredí v štátoch V4. My vieme, že sa tam nachádzame na chvoste. Treba si položiť otázku, čo nová vláda urobí pre to, aby sme sa posunuli aspoň do stredu," zdôraznil predseda SOPK.

Riešením pre podnikateľské prostredie, ktoré funguje vo väčšine vyspelých krajín, je podľa Mihóka otázka rozvoja rozhodcovských súdov. "Rozhodcovské súdy môžu výrazne odľahčiť agendu všeobecných súdov a súčasne urýchliť všetky tieto procesy. Napríklad priemerné konania rozhodcovského súdu SOPK, ktorý je najstarším na Slovensku, je sedem mesiacov. Na všeobecných súdoch sú prípady, ktoré trvajú aj deväť rokov. Tá firma aj skrachuje preto, že si nedokáže vymôcť svoje právo," uzavrel šéf komory.