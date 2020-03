Vlani trápil firmy v TSK nedostatok pracovníkov, tento rok dane z nehnuteľností

Kým v minulom roku trápil firmy v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) najmä nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, v tomto roku považujú za najväčší problém skokové zvýšenie daní z nehnuteľností.

6. mar 2020 o 9:49 TASR

TRENČÍN. Kým v minulom roku trápil firmy v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) najmä nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, v tomto roku považujú za najväčší problém skokové zvýšenie daní z nehnuteľností. Po zasadnutí Valného zhromaždenia Trenčianskej regionálnej komory (TRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) to povedal predseda jej predstavenstva Boris Paulen.

"Firmy v kraji mali v minulom roku dostatok objednávok, nevedeli ich však zrealizovať pre nedostatok pracovnej sily. Dnes je najbúrlivejšou diskusiou zvýšenie dane z nehnuteľností v desiatkach percent. Ruka v ruke s tým išla arogancia samospráv. Podnikatelia by aj boli ochotní akceptovať nejaké zvýšenie, ale ide o tú komunikáciu. Len pár výnimiek, ako napríklad Považská Bystrica, to s podnikateľmi prešlo. Dubnica dokonca dane nezvyšovala. Vo väčšine prípadov to bolo arogantné správanie, samosprávy skrátka zvýšili dane a hotovo," skonštatoval Paulen.

Ďalším problémom je podľa neho spomaľovanie ekonomiky. "V minulom roku to bol len strašiak, ale ešte sme ho necítili. Tento rok to už firmy začínajú pociťovať určitým znížením objednávok," doplnil šéf predstavenstva s tým, že téma nedostatku pracovnej sily sa tento rok dostala až na tretie miesto.

V globále však hodnotí Paulen uplynulý rok ako úspešný. Firmy hodnotili minulý rok ako uspokojivý po ekonomickej i obchodnej stránke. "Z pohľadu komory sme splnili všetko, čo sme si predsavzali, dosiahli sme aj ekonomické výsledky, aktivity bežali, takže celkovo rok hodnotíme pozitívne," uzavrel Paulen.

TRK SOPK vznikla v roku 1992 odčlenením od celoštátnej SOPK. Momentálne má 106 členov a zastrešuje firmy od najväčších, ktoré zamestnávajú niekoľko tisíc pracovníkov, až po malé firmy. Ďalšími členmi krajskej komory sú vzdelávacie inštitúcie.