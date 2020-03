Trenčín bol blízko postupu, v semifinále si zahrá Slovan

Zverenci trénera Norberta Hrnčára vypadli vo štvrťfinále Slovnaft Cupu.

4. mar 2020 o 19:01 TASR

AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 2:2 (1:1), 5:6 v jedenástkovom rozstrele

Góly: 24. Ligeon, 61. Kadák - 27. a 67. Ratao. Rozhodovali: Očenáš – Bobko, Galo, ŽK: Križan, Kapuadi, Van Kessel, Šulek - Villar, 380 divákov

Trenčín: Bergsen (89. Šemrinec) – Šulek, Križan, Kapuadi, Ligeon – Roguljič (57. Kadák), El Mahdioui, Koolwijk – Osman, Čatakovič (74. Depetris), Van Kessel

Slovan: Šulla - Pauschek, Abena, Bajrič, De Marco - De Kamps, Holman (87. Henty), Villar (73. Lichý) - Daniel, Ratao, Moha (46. Ožbolt)

Prvú výraznejšiu šancu mali Trenčania, Roguljičovu prihrávku z krídla si prebral Čatakovič, strelu však napálil vedľa ľavej žrde bránky hostí. V 14. minúte si na Mohov center zľava nabehol Holman, jeho pokus hlavou nebol presný. Prvý gól strelili v 24. minúte Trenčania. Po centri udržal loptu v hre Čatakovič, prihral ju hlavou pred bránku, kde Ligeon zblízka dopravil loptu do siete pred bezmocným Šullom. O malú chvíľu bolo vyrovnané. Osamoteného Rataa našla prihrávka na kraji pokutového územia, vyslal technickú strelu k žrdi a Bergsen bol bezmocný - 1:1. V 29. minúte sa pokúsil vybehnutého Šullu prelobovať Van Kessel, brankár hostí však bol pozorný. V 34. minúte sa snažil predrať do pokutového územia Daniel. Keď sa mu to nepodarilo, vypálil z hranice šestnástky, Bergsen sa včas hodil k zemi a zneškodnil jeho pokus. Po závare v pokutovom území sa v 41. minúte pokúsil o technickú strelu do horného rohu Bukari, minul však bránku Slovana. Po rýchlom protiútoku hostí a spolupráci Holman - Daniel - Moha prvý menovaný nenamieril presne a prestrelil.

Prvú vážnejšiu akciu po zmene strán mal Slovan, po faule zahral priamy kop Villar, napálil ho do brvna Bergsenovej bránky. V 56. minúte sa po protiútoku rútil na bránku Van Kessel, trafil však tesne vedľa vzdialenejšej žrde. Skóre sa zmenilo v 61. minúte, po Bukariho dlhom centri skóroval hlavou Kadák a prekvapil Šullu v bránke hostí. O tri minúty neskôr sa ocitol pred bránkou domácich Daniel, z uhla však trafil Bergsena. Po prihrávke z ľavého krídla si zbehol do pokutového územia Ratao a v 67. minúte výstavným pokusom vyrovnal na 2:2. V 78. minúte sa Bukariho tečovaný pokus takmer dostal do siete, Šulla ho však vytiahol nad bránku. O malú chvíľu sa Daniel predral po pravom krídle a jeho strieľaný center takmer skončil v bránke. Gól už nepadol, nasledoval jedenástkový rozstrel. V piatej sérii mal postup na dosah Trenčín, ale po neúspechu Hentyho neskóroval ani Koolwijk. Rozhodla siedma séria, v ktorej nepremenil Ligeon.