Zdeno Chára už pätnásty v počte zápasov, vyrovnal sa Delvecchiovi

Skúsený obranca poskočil v historickom rebríčku už na 15. priečku, do konca sezóny sa môže posunúť až na 13. pozíciu.

4. mar 2020 o 13:00 SITA

TRENČÍN. Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára v utorok zaokrúhlil počet odohraných stretnutí v základnej časti NHL už na 1550 a v tomto štatistickom ukazovateli sa dostal už na 15. miesto.

Podarilo sa mu to vo víťaznom súboji Bostonu Bruins na ľade Tampy Bay Lightning(2:1).

Rovnaký počet duelov v minulosti odohral v profilige Alex Delvecchio. Čoskoro 43-ročný (nar. 18. marca 1977) Trenčan má v základnej časti aktuálnej sezóny šancu prebojovať sa až na 13. priečku. Boston totiž absolvuje ešte 15 stretnutí a pred Chárom figuruje na 14. pozícii Jarome Iginla s 1554 duelmi a na 13. stupienku Nicklas Lidstr”m s 1564 súbojmi. Zatiaľ neohrozeným lídrom tohto poradia je Gordie Howe(1767).

Ak by Chára hral aj v ďalšom súťažnom ročníku, mal by šancu prekonať Raya Bourqua (1612), Larryho Murphyho (1615),Scotta Stevensa (1635) a Dava Andreychuka (1639). Medzi uvedenými hráčmi figuruje s 1632 duelmi aj Joe Thornton, no v tomto prípade ide stále o aktívneho hráča a na jeho konto pravdepodobne pribudnú ďalšie štarty. Na spomenuté maximum Howa by musel slovenský bek odohrať ešte tri celé sezóny.



Okrem Cháru majú zo Slovákov na svojom konte štvorciferný počet štartov v NHL aj Stan Mikita (1396 duelov), Marián Hossa (1309), Peter Bondra (1081), Miroslav Šatan (1050), Marián Gáborík (1035) a Michal Handzuš (1009).