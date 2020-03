Dukla vo forme. Odniesli si to aj Košice

Brankár Michal Valent po návrate do bránky vychytal nulu.

4. mar 2020 o 7:59 TASR

HC Košice - HK Dukla Trenčín 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 20. Sojčík (McCormack, Bartovič), 25. Brodeur (Paukovček), 58. Paukovček. Rozhodovali: Müllner, Valach - Kacej, Jobbágy, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3940 divákov.

HC Košice: Košarišťan — Slovák, Zeleňák, Michalčin, Růžička, Bučko, Koch — Paršin, Klhůfek, Sukeľ — Rapáč, Skokan, Chovan — Majdan, Bortňák, Vrábeľ — Milý, Suja, Jokeľ

HK Dukla Trenčín: Valent — McCormack, Stacha, Štach, Brodeur, Bokroš, Sládok, Petrovický — Valach, Švec, Sojčík — Sádecký, Paukovček, Hecl — Bartovič, Špirko, Hlinka — Krajč, Ferényi, Ďurina

Úvod zápasu bol herne v réžii Košičanov, ktorí sa snažili otvoriť skóre. Viaceré ich ofenzívne manévre vrátane presilovkových v 8. minúte však stroskotali na defenzíve Dukly na čele s brankárom Valentom. Trenčania sa v prvej tretine sústredili najmä na dôslednú hru vo vlastnom pásme, v závere prvej časti sa však osmelili aj v útoku. V 19. minúte sa im naskytla prvá presilovka, v ktorej Švec zakryl výhľad brankárovi Košarišťanovi Sojčík otvoril skóre - 0:1.

Aj začiatok druhej tretiny bol o snahe Košičanov o strelecký úspech, ale gólovo opäť udreli hostia. Paukovček vyhral buly pre obrancu Brodeura, ktorého pokus skončil v košickej bránke - 0:2. Domáci znervózneli, najmä v ofenzíve stratili sebaistotu a čoraz ťažšie sa dostávali pred Valenta. Trenčania organizovanou hrou držali dvojgólový náskok a ten mohli v 30. minúte aj navýšiť, no Košarišťana zachránila praví žŕdka. Konštrukcia bránky zvonila aj na opačnej strane, v 37. minúte nebol prvý košický gól dopriaty Paršinovi.

Trenčania nepoľavili z pozornej hry ani v tretej tretine. Brankár Valent často zneškodnil prvú strelu a spoluhráči nepúšťali domácich k dorážkam. K súvislejšiemu tlaku sa Košičania dostali v 53. minúte, ale ich presilovkový tlak neviedol ku gólu, na opačnej strane sa krátko na to neskončila gólom ani početná výhoda hostí. Domáci skúsili v 58. minúte hru bez brankára, v ktorej však spravili chybu v rozohrávke a Paukovček upravil na 0:3. Aj potom sa ešte domáci snažili prekonať Valenta, ale ten si postrážil čisté konto.

Peter Draisaitl, tréner HC Košice: "Bol to jeden z tých dní, keď je lepšie ostať v posteli a na nič nesiahať. Totiž, na čo sme my siahli, to bolo zlé, či už išlo o hru päť na päť, alebo presilovky. Keby sme teraz hrali ešte jeden zápas, tak by sme asi znovu nedali gól. Na tento zápas treba čo najskôr zabudnúť. Verím a predpokladám, že v piatok budeme vyzerať inak."

Peter Frühauf, asistent trénera HK Dukla Trenčín: "V úvode mal hernú prevahu domáci tím, ktorý mal veľa šancí. Nás nakopla využitá presilovka na konci 1. tretiny, ktorás nás dvihla až nad očakávania. Na tej vlne sme potom išli dosť dlho. Súper stále hrozil, nás podržal brankár Valent, ale aj útočníci, ktorí sa dobre vracali. Zomkli sme sa a bolo vidieť, že hráči idú za víťazstvom. Sme radi, že sa to podarilo."