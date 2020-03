Z firemných koncertov chodievala Zdenka domov ako zbitý pes

Hoci speváčka Zdenka Predná 1. ročník Superstar v roku 2005 nevyhrala, stala sa po jeho skončení jednou z najväčších hviezd. Množstvo koncertov a hitov, v rádiách často hrané skladby, štyri albumy, zástupy fanúšikov.

7. mar 2020 o 7:44 Martin Šimovec

Zazrieť Zdenku Prednú dnes v koncertnej sále je skôr malým zázrakom. Narodili sa jej dvaja chlapci Oskar a Eliáš a jej život získal nové priority.

Preto sme využili jednu z mála možností vidieť bývalú superstaristku na pódiu a po jej novomestskom koncerte 21. februára sme ju vyspovedali. Na pódiu ju za klávesmi sprevádzal manžel Oskar Rózsa a gitarista Dodo Klimko. Všetci žijú v súčasnosti v Banskej Štiavnici.

Skladby plné melanchólie, vnútorných pocitov, spomienok duše. Vyžaruje z vás pocit, že piesne idú z vášho hlbokého vnútra. Vaša nová tvorba utiekla komerčnej záhube a je z vás cítiť chuť tvoriť niečo nové.

Dúfam, že to tak ľudia vnímajú. Hudbu už nerobím preto, že musím. Nás to baví, teší. Nerobíme to kvôli peniazom, tie sú naozaj druhoradé. My s Oskarom sa nevieme na nič hrať. Toto bol iba druhý koncert od mojich materských povinností. Na tom premiérovom boli aj naše dve maličké deti. Tam sa tiež diali veci, pretože malý Oskar chodil stále na pódium.

S narodením Oskara a Eliáša ste určite výrazne prehodnotili svoje životné priority.

Starosť o deti a tým aj veľká časová zaneprázdnenosť nám výrazným spôsobom skresali hudobné priority. Ja som dlho rozmýšľala nad tým, čo budem robiť po materskej dovolenke. To, čo bolo, sa už nedá vrátiť. Preto sa nám hudba stala krásnym spestrením rodičovských povinností. Ľudia vyhľadávajú úprimnosť. Už majú dosť pretvárky umelcov, ktorí sa chcú za každú cenu zapáčiť. Táto nová tvorba prišla doslova sama od seba.

Dá sa povedať nová Zdenka Predná na hudobnej ceste.

S deťmi sa priority naozaj výrazne zmenili. Vytrhlo ma to z mnohých bývalých manierov. Už naozaj nerozmýšľam nad tým, čo si oblečiem na koncert. Už nemám potrebu niekomu niečo extrémne dokazovať. Koncertujeme naozaj iba sporadicky a je to veľmi náročné. Skúšky nemávame. Pretože, ak chceme náhodou cvičiť, malý Eliáško nám odpája káble. Berie mi mikrofón a chodí za nami s keksíkmi. Aj tak je to energeticky dosť zložité a náročné.

Náročnejšie ako v časoch, keď ste ťahali nekonečné šnúry koncertov po Slovensku?

Je fakt, že keď som v minulosti chodievala spievať na firemné akcie, chodievala som domov ako zbitý pes. Bola som hotová. Teraz je to presne naopak. Tieto koncerty sú energetickým dobíjačom.