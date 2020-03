Vyšlo nové číslo MY Trenčianskych novín

Ako dopadli parlamentné voľby v našom regióne? Ako volil kraj, okres, vaše mesto alebo obec? Kompletné regionálne štatistiky nájdete už dnes v MY Trenčianskych novinách.

2. mar 2020 o 6:26 Andrej Luprich

Ako dopadli parlamentné voľby v našom regióne? Ako volil kraj, okres, vaše mesto alebo obec? Kompletné regionálne štatistiky nájdete už dnes v MY Trenčianskych novinách.

Súvisiaci článok Voľby priniesli zmenu, v okrese Trenčín vyhral Matovič Čítajte

Ako prebiehala volebná sobota? Boli sme sa pozrieť v Trenčíne, kde volila aj storočná babička, pozreli sme sa aj do Trenčianskych Teplíc na to, ako volia kúpeľní hostia. Nazreli sme aj do trenčianskej väzenskej nemocnice.

Ako vyzerali voľby na konci asfaltky? Najmenšie obce nášho kraja delí od seba niečo vyše kilometrová cesta. Dve obce, dva príbehy. Každá je iná, ale niečo majú spoločné. Viac sa dozviete sa v MY Trenčianskych novinách.

Náš kolega strávil volebnú noc v športovej hale Trnave. Ako vyzerala oslava volebného víťaza?