V Trenčíne urobili pri určení volebných okrskov viacero zmien

V najmenšom z ôsmich krajských miest na Slovensku v Trenčíne sa o 7:00 otvorili volebné miestnosti.

29. feb 2020 o 9:41 SITA

Obyvatelia majú možnosť voliť v 51 volebných okrskoch, čo je o jeden okrsok viac ako v predchádzajúcich voľbách. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová. Pôvodný okrsok č. 2 bol rozdelený na dva, nový okrsok č. 3 má sídlo v budove Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pôvodné okrsky č. 3 až 11 dostali tak nové čísla od 4 do 12. "K zmenám došlo aj v okrskoch na sídlisku Juh, celé územie bolo nanovo rozdelené do trinástich okrskov. Majú čísla 13 až 25 a sú umiestnené v Základnej škole na Ulici L. Novomeského, v Kultúrnom stredisku Juh a v Základnej škole na Východnej ulici," uviedla Ságová.

Oproti minulosti je to o jeden volebný okrsok menej, pretože v Zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici tentoraz volebná miestnosť nie je zriadená. "Žiadali sme zmenu volebnej miestnosti mimo zariadenia pre seniorov, pretože sa zmenil rozsah sociálnych služieb, poskytovaných v zariadení pre seniorov. Celodenné blokovanie jedálne a priebežný pohyb cudzích osôb v zariadení narúšal denný harmonogram našich klientov, nehovoriac o bezpečnosti ich majetku," zdôvodnila riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m. r. o. Edita Prekopová s tým, že pre imobilných klientov požiadali o prenosnú urnu.



Na dva časti bol rozdelený aj okrsok č. 49. "Do pôvodného okrsku v Kultúrnom stredisku Zlatovce boli doplnené ulice Slivková, Šafránová a Hroznová a novovytvorená ulica Tramínová. Nový okrsok č. 50 má sídlo v Základnej škole Na dolinách. Do neho je presunutá časť ulíc z pôvodného okrsku 49 - Malozáblatská, Hanzlíkovská, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Poľovnícka, Severná, Detská, K mlyniskám a ulica Kňažské, ktorá bola doteraz v okrsku č. 51," dodala k zmenám vo volebných okrskoch Ságová.