Vytratil sa z ihrísk. Igora Gúčika čaká transplantácia srdca

Najťažšie chvíle zažíval na jeseň. Sedel doma a čakal, čo sa bude diať.

28. feb 2020 o 7:38 Martin Jurčo

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Ráno sa zobudil a nevedel sa dočkať večera, aby si dal tabletku na spanie. Igor Gúčik prežil azda najhoršie obdobie svojho života. Všetko vyriešila až januárová operácia srdca, pri ktorej však bola vysoká pravdepodobnosť, že sa z operačného stola nepostaví.

„Všetko zatiaľ funguje. Špeciálny prístroj na podporu srdca moje telo prijalo. Zákrok som absolvoval symbolicky na štyridsiate piate narodeniny. Druhý raz som sa narodil,“ povedal na úvod Igor Gúčik.

Rodák z Nového Mesta nad Váhom hral futbal od desiatich rokov. Počas kariéry obliekal dresy druholigového Nového Mesta a Myjavy. Tretiu ligu kopal v drese Vrbového a Novej Vsi nad Váhom.

Hrozná diagnóza

Vyzeralo to tak, že v jeho živote je všetko v poriadku, no opak bol pravdou. V roku 2011 počas halového turnaja dopadol na nohu tak nešťastne, že si rozštiepil kosť. Diagnóza znela jednoznačne. Noha potrebovala operáciu.

„Lekári zistili, že mi správne nefunguje srdce a nemohli ma operovať. Zranenie sa doliečilo bez zákroku. V Bratislave som sa podrobil viacerým odborným vyšetreniam. Výsledkom bolo, že srdce je do určitej miery poškodené a môj stav sa nemohol zlepšiť, iba stabilizovať, alebo zhoršiť,“ pokračoval Igor.

Jeho diagnózou bola kardiomyopatia. Srdce zdravého človeka má približne 75 úderov za minútu, to Igorove fungovalo iba v hodnotách medzi 25 až 30 údermi. Futbalovú kariéru sa v tom momente rozhodol ukončiť, no na trávniky sa o pár rokov neskôr predsa len vrátil. V drese ambiciózneho klubu z Moravy. Strání v tom čase zažívalo eufóriu, keď sa v priebehu niekoľkých sezón posunulo z najvyššej oblastnej súťaže až do štvrtej ligy.