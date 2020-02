FOTO: Na Hrad Beckov priletel drak. Váži asi tonu a je z orechového dreva

Nová atrakcia pomôže zatraktívniť hrad i jeho studňu.

27. feb 2020 o 19:24 Erik Stopka

BECKOV. Na Beckovský hrad dnes ‘priletel drak‘, nie však skutočný, ale jeho asi tonová drevená podobizeň. Asi 6,5 metrov dlhú exteriérovú atrakciu, ktorá dostala pomenovanie Blundus, umiestnili pri hradnej studni. Potešiť má malých, i veľkých návštevníkov národnej kultúrnej pamiatky.

Rezbára inšpirovala dcéra

K drakovi sa viaže legenda zhruba zo 17. storočia. Podľa riaditeľa Beckovského hradu Petra Pastiera hovorí o tom, ako v hradnej studni sídlil drak, ktorý chrápal tak hlasno, že sa dedina i hrad otriasali v základoch, čo sa ľuďom, pochopiteľne, nepáčilo.

„Jedného dňa sa rozhodlo päť junákov vziať svoje muškety a postavili sa mu. Ráno si naňho počkali a piatimi guľkami ho skolili,“ opísal legendu Pastier. Cieľom novej atrakcie však nie je ľudí vystrašiť, ale zatraktívniť priestor hradnej studne, v ktorej sa kedysi nachádzala voda.

Blundus tento potenciál, bezpochyby, má čoho dôkazom je jeho vzhľad a detailné spracovanie od jeho autora, umeleckého rezbára Ladislava Tažkého z obce Borša v okrese Trebišov. Vyhotoviť draka z orechového dreva mu trvalo s prestávkami asi mesiac.

„Robil som už aj zvieratá, sochy medveďov, orlov, vlkov, chcel som ale vytvoriť niečo iné,“ povedal rezbár o svojom prvom drakovi. K prvému takémuto dielu ho inšpirovala dcéra. „Pracoval som v Holandsku a dcére som kúpil farbičky. Povedal som jej, že sú čarovné a čo nakreslí, to sa splní. No a ona nakreslila draka, tak som sa do toho pustil,“ pousmial sa autor Blundusa.

Drak by mal podľa jeho slov na hrade pobudnúť dlho, čomu má napomôcť dvakrát nanesená ochrana proti škodcom a na mieste nanesená povrchová úprava v podobe oleja a glazúry.