Starý cestný most v Trenčíne má bližšie k obnove

Po takmer piatich rokoch dokončila Slovenská správa ciest súťažné podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie.

27. feb 2020 o 10:04 Andrej Luprich

TRENČÍN. Veľká rekonštrukcia starého cestného mosta v Trenčíne je o niečo bližšie.

Most postavili v roku 1956, jeho generálnu opravu sľubovala Slovenská správa ciest už počas výstavby nového cestného mosta, neskôr už hovorila o začatí rekonštrukcie po jeho dokončení v roku 2015.

Od roku 2012 je pritom zaradený v šiestom zo siedmich stupňov stavebno-technického stavu, čo podľa tabuliek znamená veľmi zlý stav.

V prípade, že sa zhorší o ďalší stupeň, most by museli uzavrieť, keďže by spadal do kategórie mostných objektov v havarijnom stave.