Trenčín po sérii prehier porazil Poprad

Súperi sa na trenčianskom ľade stretli po štyroch dňoch znova. Trenčania ťahali pred stretnutím päťzápasovú sériu prehier.

25. feb 2020 o 20:45 TASR

TRENČÍN. Súperi sa na trenčianskom ľade stretli po štyroch dňoch znova. Trenčania ťahali pred stretnutím päťzápasovú sériu prehier.

Dobre nezačali ani tento raz. Hostia spod Tatier boli od úvodných sekúnd aktívnejším tímom, čo aj pretavili do gólu. V 6. minúte vystrelil od modrej čiary Semeňák.

Súvisiaci článok Brankove slová o ženbe na Slovensku ma pobavili, smeje sa Alderson Čítajte

Jeho strelu tečoval Richard Huna natoľko šikovne, že sa puk zatrepotal v sieti. O minútu neskôr mohol zvýšiť vedenie podtatrancov Takáč, ale na gólmana vojakov nevyzrel.

V 11. minúte rozbehnutí kamzíci viedli dvojgólovým rozdielom. V presilovej hre po prihrávke Dalhuisena poslal puk do odkrytej časti bránky Lapšanský.

V 15. minúte využil drobné zaváhanie popradskej obrany Paukovček. Pretlačil sa pred Kristína, ktorý jeho prvú strelu vyrazil, no ešte dokázal doraziť puk za ležiaceho gólmana.

Hosťom sa v závere úvodnej časti podarilo využiť aj druhú presilovú hru. Na konci akcie bol Ulrych, ktorý strelou z voleja nedal Tomekovi šancu.

Ideálny vstup mali do druhej tretiny domáci hokejisti. Veľkú šancu mal Valach, no jeho pokus Kristín vyrazil pred Sojčíka, ktorý puk doklepol do siete. Prakticky okamžite mohol vyrovnať Hecl, ale zblízka bekhendom netrafil bránku a ani následný tlak nedokázali vojaci premeniť na gól.

Súvisiaci článok Dukla získala zaujímavú posilu so skúsenosťami z KHL Čítajte

Aktivita Trenčanov pokračovala. V 28. minúte mohol skóre zrovnať Hecl, no ani tento raz po jeho bekhendovej strele nepadol gól.

V polovici stretnutia sa neujalo ani zakončenie Špirka z ľavého kruhu.

Trenčania napokon boli v aktivite odmenení gólom. Sádecký sa v presilovke neulakomil, prihral Špirkovi, ktorý puk poslal do opustenej popradskej bránky.

V 41. minúte už Trenčania viedli. Od modrej čiary vystrelil Brodeur a puk sa zatrepotal v sieti. Hra sa následne prelievala zo strany na stranu.

V 48. minúte podnikol počas presilovky nájazd do útočného pásma Bokroš, vystrelil od mantinelu a prekvapil Kristína, ktorý si hokejkou zrazil puk do vlastnej siete. Deväť minút pred koncom poslednej tretiny hrali Popradčania presilovku.

Dvakrát ideálne prihrával spoza brány Svitana.

Takáčovo zakončenie vytesnil Tomek. O chvíľu neskôr zostal po Zagrapanovej strele puk za jeho chrbtom, no ešte stihol rýchlo zareagovať a zakryť ho lapačkou.

Hostia v závere odvolali gólmana Kristína, ale gólovo sa už presadiť nedokázali. Naopak, puk cez celé ihrisko poslal do bránky Brodeur a stanovil skóre na konečných 6:3.

Trenčín – Poprad 6:3 (1:3, 2:0, 3:0)

Góly: 16. Paukovček (Hecl, Rajnoha), 21. Sojčík (Valach, Mikyska), 34. Špirko (Sádecký), 41. Brodeur (Sádecký, Paukovček), 48. Bokroš, 60. Brodeur - 6. Ri. Huna (Semeňák, Ulrych), 11. Lapšanský (Dalhuisen, Handlovský), 19. Ulrych (Svitana, Zagrapan)

Vylúčení na 2 min: 7:6, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0

Rarozhodovali: D. Konc st., Stano – Krajčík, Jurčiak, 2610 divákov

TRENČÍN: Tomek – McCormack, Stacha, Rajnoha, Brodeur, Bokroš, Sládok, A.Dužek – Valach, Mikyska, Sojčík – Sádecký, Paukovček, Hecl – Hlinka, Špirko, Švec – Krajč, Ferényi, Ďurina

POPRAD: Kristín – Ulrych, Martin Chovan, Larkin, Dalhuisen, J.Brejčák, Kozák, Dzivjak, Semaňák – Svitana, Zagrapan, Takáč – Lapšanský, Bjalončík, Handlovský – Mercier, Róbert Huna, Richard Huna – Matúš Paločko, Matej Paločko, Kundrík

Povedali po zápase:

Ján Pardavý (tréner Trenčína): „Z našej strany sme prvú tretinu akoby ani neboli na ľade. Poprad hral extrémne rýchlo a prihrávky končili na ich čepeliach. Nemali sme ani silu zaútočiť .Cez prestávku sme si povedali svoje a prišiel tím, ktorý chceme vidieť na našich klziskách. Zrazu sme bojovali, boli skôr na puku, vytvárali sme si tlak. Prišiel dôležitý gól na 2:3 a chalani si začali veriť. V tretej tretine sme mali aj šťastie a zápas zaslúžene vyhrali.“

Peter Mikula (tréner Popradu): „Prvá tretina bola z našej strany priebehovo aj výsledkovo nadštandardne. A potom sme predviedli slabý výkon. Odišli sme z ľadu. Súper prevzal iniciatívu a začal hrať do tela. V tretej tretine sme sa snažili niečo spraviť, ale nedarilo sa nám. V presilovej hre sme sa mohli chytiť, ale nepodarilo sa. Domácim blahoželám.“