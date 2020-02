Prečo treba ísť voliť?

Odpovedajú osobnosti Trenčína.

29. feb 2020 o 5:40 Erik Stopka, Andrej Luprich

Richard Rybníček, primátor Trenčína: Voliť určite pôjdem, pretože voliť chodím stále. Tieto voľby budú iné, udialo sa veľa vecí, ktoré odkryli to, že systém riadenia a spravovania štátu si žiada radikálne zmeny a poviem to rovno – aj očistu. Prežívame turbulentné obdobie, na každom kroku je cítiť frustráciu a sklamanie ľudí, ale aj to je súčasťou vývoja, ktorým si musíme prejsť a poučiť sa.

Chcem poprosiť všetkých, aby pozorne počúvali, čo im predstavitelia súperiacich strán a hnutí ponúkajú, aká je ich motivácia, prečo sa uchádzajú o ich priazeň, aby im potom mohli vystaviť odpočet. Veľmi si želám aby nikto, kto pôjde voliť, nebol zo svojho rozhodnutia sklamaný.

Ivan Ježík, lektor, nezisková organizácia Voices: Voliť pôjdem. Vnímam to ako občianske právo a morálnu povinnosť. Uvedomujem si a rešpektujem, že sme odlišní a máme rôzne pohľady na fungovanie spoločnosti. Ak by som sa volieb nezúčastnil, zveril by som rozhodnutie o budúcnosti do rúk iným, nechcem sa preto vzdať možnosti vyjadriť svoj názor

Vlado Kulíšek, mím: Voliť určite pôjdem. Chodím na všetky voľby, lebo si myslím, že je o jeden z mála spôsobov, ako ovplyvniť to, ako sa budem mať ja, moje deti aj vnuci.

Peter Frühauf, asistent trénera Dukly Trenčín: Volieb sa určite zúčastním z dôvodu, ktorý má asi väčšina Slovákov. Je to šok z rôznych káuz. Viem, v akom svete žijete. Mám deti a chcem ich vychovávať na Slovensku.

Chcem, aby mali rovnakú šancu si zariadiť život tak, ako si ho vysnívali. V neposlednom rade určite nechcem na čele Slovenska extrémistickú stranu.

Emil Sedlačko, aktivista: Páchali by sme zradu na svojom národe, na samom sebe, na rodine, na svojich mravoch, keby sme nešli voliť. Tí, ktorí riadia dnešnú spoločnosť sa považujú za demokratov, humanistov a tolerantných ľudí. Opak je pravdou! V čestnom Slovákovi nemôže existovať falošný pocit a akási hanba za nedostatočne preukázané vlastenectvo či národnú spolupatričnosť, ako sa to snažia dnešní politici nám nahovoriť.

Niečo také implantovať do duše slovenského občana nemožno. Zažil som veľa zloby. Pramení to z frustrácie vlastných osudov, z neschopnosti striasť sa minulosti. Dodnes sú v parlamente. Zažili sme hanebné udalosti, ktorým som neveril - mafia, korupcia a prepojenie k vrcholovým politikom. Tieto predvolebné "kortešačky" sú pod úrovňou politikov. Idú do krajností, vzájomného napádania sa, osočovania a osobných útokov.

Ich vládnutie sa odráža na spoločnosti. Z môjho okolia vidím, že ľudia sú bez nálady, smutní. Jediné gesto je mávnutie rukou. Áno! Pôjdem voliť aj keď sa nevieme zjednotiť na ceste k prosperite. Ja si len prajem, aby sme mali sociálne istoty, lepšiu budúcnosť našich detí a deti našich detí!