Odtlačok prsta na chrbte venuše patrí dieťaťu z praveku

Dieťa z praveku držalo v rukách sošku Věstonickej venuše krátko po jej dokončení a pred jej vypálením na ohnisku lovcov mamutov.

1. mar 2020 o 7:35 Martin Šimovec

Je autorom sošky muž, žena či dokonca dieťa? Aj takéto otázky opantávajú historikov od nálezu sošky Věstonickej venuše. Antropológ Miroslav Králík z Masarykovej univerzity (nar. 1973) patrí k tým šťastlivcom, ktorý originál Věstonickej venuše držal v rukách opakovane. Zaoberal sa okrem iného odtlačkom prsta, ktorý na chrbte sošky vymodelovanej z jemnej hliny zanechalo ešte pred vypálením približne jedenásťročné dieťa. Nám univerzitný profesor poskytol zaujímavý rozhovor.

Približný vek dieťaťa, ktoré sa ako jedno z posledných dotklo čerstvo vymodelovanej sošky Věstonickej venuše, sa odhaduje približne na desať – jedenásť rokov. Je možné, aby takéto dieťa vytvorilo pred vyše 25 000 rokmi z hliny takúto sošku?

Priemerné desaťročné dieťa nie, nadané áno. Poznám deväť – desaťročných výtvarníkov, ktorí modelujú veci, ktoré by nezvládla väčšina dospelých. Nikto by nespoznal, že to modelovalo dieťa. Ľudia sú v schopnostiach veľmi rôzni. V tomto konkrétnom prípade je ale dôležitejšie, či má také dieťa intenciu tento konkrétny motív vôbec modelovať, aj keby na to schopnosti malo.

Napísali sme

Napísali sme Má najväčšiu zbierku krojovaných bábik. Zapísal sa do Knihy slovenských rekordov Čítajte

Narážate na motív sexuality a plodnosti, s ktorým je soška spájaná?

Je to motív pravdepodobne so sexuálnym, reproduk-čným a cez to asi nejako spirituálnym motívom. Predpubertálne dieťa nemá ani kognitívnu – poznávaciu, intelektuálnu a religióznu mohutnosť, ani potrebu a popud niečo takéto modelovať. Pubescent či adolescent so vzrastajúcou hladinou pohlavných hormónov asi už áno. Väčšinu javov v paleolite je možné interpretovať ľudskou životnou históriou, biologickými zmenami, s tým spojenými prechodovými rituálmi, reprodukciou, hormónmi.