Trenčan zachraňuje na Sumatre prales pred výsadbou palmy olejnej a pytliakmi

Československá organizácia vykúpila už viac ako 130 hektárov pozemkov. Prístup do lesov nemajú pytliaci ani piliari.

9. mar 2020 o 11:05 Erik Stopka

Trenčan Tomáš Šmátrala (32) je už päť rokov súčasťou česko-slovenského projektu GreenLife, ktorý sa už takmer desať rokov snaží na severnej Sumatre zachrániť a zachovať pôvodný prales pred bohatými zahraničnými spoločnosťami.

Tie tu vykupujú vo veľkom pôdu, aby na nej mohli pestovať palmu olejnú alebo iné plodiny s cieľom zisku.

S pomocou tisícov drobných príspevkov od ľudí a osvetových akcií sa pokúša mladý Trenčan vyzbierať dostatok prostriedkov na výkup ohrozených plôch dažďového pralesa. Ako tvrdí, v pomoci prírode a živočíchov, ktoré ohrozuje ziskuchtivý človek, našiel zmysel života.

Okrem toho sa aj zúčastňuje na protipytliackych hliadkach, ktoré sa snažia z pralesov vyhnať pytliakov tigrov, slonov, orangutanov, vzácnych druhov vtáctva či hadov. Dnes je z neho predseda neziskovej organizácie Prales deťom.

Čo vás priviedlo k ochrane pralesa na Sumatre?

S priateľkou sme žili a pracovali v Nemecku, no vždy sme cítili lásku k prírode, k zvieratám a ťahalo nás to k dobrovoľníctvu. Uvažovali sme nad Afrikou, keď sme však narazili na internete na videá o projekte Green Life v podaní organizácie Prales detěm, v momente sme povedali, že ideme do toho. Kúpili sme si letenky a už sme nemohli cúvnuť.

Aké úlohy vám ako dobrovoľníkovi na ostrove pripadli?

Počas dobrovoľníckeho pobytu sme pomáhali hľadať pytliacke pasce, natierali sme chatky v kempe proti termitom či sa venovali vzdelávaniu komunity v okolitých dedinách. Deti učíme angličtinu a hovoríme im o pralese. Snažíme sa im prehovoriť do duše, aby nedevastovali to, čo im príroda dala, rovnako aj to, aby nehádzali plasty do rieky.

Čo sa vám podarilo doteraz na Sumatre vybudovať?

V súčasnosti máme odkúpených okolo 130 hektárov pralesa s vidinou rozšírenia počas tohto roka na 180 hektárov. Ide o prírodnú rezerváciu, ktorú chránime a platíme dve protipytliacke komandá Indonézanov, ktorí hliadkujú v rezervácii 20 dní v mesiaci. Nejde iba o snahu vykupovať pozemky, ale najmä vyháňať z nich pytliakov a likvidovať ich pasce. Pozornosť venujeme aj oceánu. Mesačne platíme smetiarske autá, ktoré odvezú asi dve tony plastového odpadu do recyklačných liniek. Tento plast zbierajú z pláži naši dobrovoľníci. Okrem toho sa usilujeme aj o ochranu nakladených vajíčok korytnačiek – karety obrovskej, ktoré pytliaci vyhrabávajú a predávajú.

Prečo je dôležité vykupovať stredoeurópskou organizáciou indonézske pralesy?

Pralesy vykupujeme preto, lebo ich vykupujú aj veľké spoločnosti podnikajúce s palmovým olejom a tie ich menia na palmové plantáže.